EUA anunciam novo pacote de US$ 350 milhões em ajuda militar à Ucrânia

Um avião da Força Aérea dos EUA pousa no aeroporto de Rzeszow-Jasionka, no sudeste da Polônia. AP - Czarek Sokolowski

Texto por: Maria Paula Carvalho 2 min

Os EUA anunciaram nesta terça-feira (21) um novo pacote de ajuda militar à Ucrânia no valor de US$ 350 milhões, incluindo o envio de munição para lançadores de foguetes Himars, veículos blindados leves Bradley, cartuchos e armas antitanques. Enquanto o Exército ucraniano continua defendendo o leste do país, o desafio é manter as tropas motivadas, explica um ex-comandante da Otan, que sai fortalecida com novo destacamento americano na Polônia.