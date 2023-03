Netanyahu é alvo de protestos em Londres; Justiça israelense considera discurso de premiê ilegal

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se encontrou com seu homólogo britânico, Rishi Sunak, nesta sexta-feira (24) em Londres, perto de onde centenas de manifestantes se reuniram para protestar contra controverso plano de reforma da Justiça do líder israelense. A reforma busca aumentar o poder dos parlamentares em relação aos magistrados. Segundo os detratores do projeto, o texti põe em risco o caráter democrático do Estado.

Depois de Roma e Berlim, Netayahu continua sua ofensiva diplomática em Londres para tentar convencer os países ocidentais a se oporem ao retorno do acordo sobre o programa nuclear do Irã, inimigo número 1 de Israel.

Mas a viagem ao Reino Unido ocorre em um contexto de alta tensão em Israel, onde um projeto de reforma da Justiça que pretende limitar as prerrogativas da Suprema Corte deixou o país profundamente dividido.

Desde o anúncio do plano, no início de janeiro, por um dos governos mais direitistas da história de Israel, manifestações com adesão em massa acontecem todas as semanas no país.

Em Londres, centenas de pessoas carregando bandeiras israelenses protestaram do lado de fora de em 10 Downing Street na manhã desta sexta-feira, quando Benjamin Netanyahu foi saudado por Rishi Sunak. Os manifestantes gritavam “vergonha, vergonha, vergonha”, em hebraico e inglês.

"Acho que Netanyahu está assumindo o controle da Suprema Corte para fazer de Israel uma ditadura e devemos nos opor a isso o mais fortemente possível", disse Alon, um israelense de 50 anos, que mora há um ano em Londres.

Dezenas de manifestantes com bandeiras palestinas também se manifestaram contra a "ocupação" israelense nos territórios palestinos.

Risco de guerra civil?

Vários países ocidentais, incluindo Estados Unidos e Alemanha, expressaram preocupação com o projeto de reforma, assim como o próprio presidente israelense, que alertou na semana passada sobre o risco de uma "guerra civil".

O Reino Unido não reagiu publicamente à polêmica reforma e na terça-feira assinou um documento destinado a fortalecer a parceria de longo prazo entre os dois países, principalmente nas áreas de tecnologia e segurança.

"O Reino Unido e Israel também estão juntos, desafiando a influência prejudicial do Irã na região e o amplo flagelo do antissemitismo", disse o secretário de Relações Exteriores britânico, James Cleverly, na terça-feira.

O documento assinado na terça-feira também indica que o Reino Unido pretende trabalhar com Israel para "abordar a atenção desproporcional dada a Israel nas Nações Unidas e em outros organismos internacionais".

Conflito de interesses

Enquanto isso, a Justiça israelense qualificou nesta sexta-feira (24) como "ilegal" a intervenção pública, no dia anterior, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, julgado por corrupção em vários casos, no polêmico projeto de reforma judiciária.

"A declaração dele ontem e qualquer intervenção de sua parte no processo [de adoção da reforma] é ilegal", disse o assessor jurídico do governo, Gali Baharav-Miara, em carta a Netanyahu, publicada pelo Ministério da Justiça.

Na noite de quinta-feira (23), Netanyahu prometeu "pôr fim à divisão do povo", após quase três meses de protestos em massa contra o projeto de lei, que está sendo analisado no Parlamento.

Netanyahu, que até então manteve um perfil discreto sobre esta questão, anunciou que iria levar a reforma adiante, mas que faria todo o possível para "chegar a uma solução" aceitável tanto para os defensores quanto para os críticos do projeto.

"Deve-se evitar qualquer envolvimento em mudanças no sistema judicial e, especialmente, no processo de nomeação de juízes, pois isso o coloca em uma situação de conflito de interesses", advertiu Baharav-Miara.

Em maio de 2020, o Supremo Tribunal decidiu que um primeiro-ministro indiciado não tinha o direito de atuar em uma área em que poderia haver conflito de interesses.

O comunicado do Ministério da Justiça lembra que Baharav-Miara já havia escrito para Netanyahu em fevereiro para alertá-lo, nos termos desta decisão, sobre qualquer envolvimento no processo de reforma do sistema judicial.

(Com informações da AFP)

