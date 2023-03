Egito: mais de duas mil cabeças mumificadas de carneiros descobertas em escavação no Egito

Cerca de dois mil carneiros mumificados foram descobertos por uma missão americana da Universidade de Nova York. Imagem divulgada em 25/03/23. via REUTERS - EGYPTIAN MINISTRY OF ANTIQUITIES

Texto por: RFI 2 min

Mais de 2.000 cabeças de carneiro mumificadas que datam da dinastia ptolomaica foram descobertas no Templo de Ramsés II em Abydos, sul do Egito, anunciaram as autoridades neste domingo (26). Outros animais mumificados, vestígios de um palácio e outros objetos também foram descobertos.