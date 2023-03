Incêndio em balsa lotada deixa pelo menos 31 mortos nas Filipinas

via REUTERS - PHILIPPINE COAST GUARD

Pelo menos 31 pessoas morreram e 230 foram resgatadas após um incêndio em uma balsa no sul das Filipinas, anunciaram as autoridades locais nesta quinta-feira (30).

A embarcação "Lady Mary Joy 3" viajava da cidade de Zamboanga para a ilha de Jolo, na província de Sulu, quando o incêndio teve início na quarta-feira (29) à noite. Vários passageiros se jogaram no mar, informou o coordenador de resgate Nixon Alonzo.

"Inicialmente registramos 13 mortes. Depois recebemos informações de mais 18 mortes, o que eleva o balanço a 31", afirmou Jim Salliman, governador da província de Basilan, onde aconteceu a tragédia. Entre os corpos recuperados, três eram de crianças, incluindo um bebê de seis meses.

As equipes de resgate, que receberam o apoio da Guarda Costeira filipina e de pescadores, salvaram 195 passageiros e 35 tripulantes após o incêndio nas proximidades da ilha Baluk-Baluk.

As autoridades também anunciaram um balanço inicial de 14 feridos.

Número de vítimas pode ser maior

O governador Salliman afirmou que o número de vítimas pode ser ainda maior porque o número de passageiros superava os 205 registrados na lista de embarque da balsa.

"Provavelmente há passageiros que não foram registrados", disse. A causa do incêndio não foi determinada até o momento.

Os sobreviventes foram levados para Basilan, onde os feridos receberam atendimento para queimaduras. Fotos divulgadas pela Guarda Costeira mostram um navio jogando água na balsa em chamas, enquanto funcionários em barcos menores resgatavam os passageiros da água.

As Filipinas, um arquipélago de mais de 7 mil ilhas, têm um sistema de transporte marítimo com muitos problemas, no qual os acidentes são frequentes.

(Com informações da AFP)

