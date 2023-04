Milhares voltam às ruas de Israel para protestar contra reforma judicial de Netanyahu

Protesto em Tel Aviv contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e sua reforma do sistema judiciário AP - Tsafrir Abayov

Texto por: RFI 2 min

Pela 13ª semana consecutiva, milhares de israelenses foram às ruas de Tel Aviv e de outras cidades neste sábado (1°) para protestar contra uma reforma judicial que pode aumentar o poder do Parlamento e do primeiro-ministro de Israel. O projeto, que estava em análise no Parlamento, foi adiado na última segunda-feira (27) por Benjamin Netanyahu.