EUA voltam a pedir que Rússia liberte jornalista do WSJ; Moscou critica “alvoroço” da mídia

O jornalista Evan Gershkovich, em foto de 2021. © DIMITAR DILKOFF / AFP

Texto por: RFI 2 min

Três dias após a detenção de Evan Gershkovich, jornalista do Wall Street Journal, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, voltou a pedir neste domingo (2) que a Rússia liberte imediatamente o repórter. Em resposta, Moscou reiterou que Gershkovich é suspeito de espionagem e deverá ser julgado no país europeu. Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, criticou ainda o "alvoroço" feito pela cobertura midiática do caso.