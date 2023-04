Canal de tevê do Kuwait cria apresentadora de notícias com inteligência artificial

Um jornalista assiste o vídeo de apresentação realizado com a âncora de inteligência artificial Fedha, no Twitter do Kuwait News, em Kuwait City, em 9 de abril de 2023.

Um canal de tevê do Kuwait revelou esta semana uma apresentadora de notícias gerada por inteligência artificial, que deve apresentar um de seus jornais.

Vestida com uma camiseta branca com decote em V, coberta por um casaco preto, "Fedha" apareceu na conta do Twitter do site de notícias Kuwait News neste sábado (8), como parte de um projeto ainda em fase de desenvolvimento.

"Sou Fedha, a primeira apresentadora do Kuwait realizada com inteligência artificial no Kuwait News. Que tipo de notícia você prefere? Vamos ouvir suas opiniões", diz ela em árabe clássico.

O site, afiliado ao Kuwait Times, o primeiro diário em língua inglesa no Golfo fundado em 1961, está testando o potencial da inteligência artificial para oferecer "conteúdo novo e inovador", disse à AFP seu editor, o deputado Abdullah Boftain.

Segundo ele, a âncora poderá futuramente adotar o sotaque do Kuwait e apresentar notícias na conta do Twitter do Kuwait News, seguido por mais de 1,2 milhão de assinantes.

"Fedha é um antigo nome popular do Kuwait que se refere à prata, o metal. Sempre imaginamos que os robôs são de cor prata e de metal, então combinamos os dois", disse Abdullah Boftain.

Já a aparência física da apresentadora, loira de olhos claros, reflete, segundo ele, a diversidade da população desse país rico em petróleo, formada por kuwaitianos e expatriados. "Fedha representa a todos", acrescentou.

Seu vídeo de apresentação de 13 segundos gerou muitas reações nas redes sociais, principalmente de jornalistas. "Nossos empregos estão em perigo. Fedha e seus colegas serão nossos substitutos em um futuro próximo?", se alarma um deles.

(Com informações da AFP)

