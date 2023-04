Filipinas e EUA iniciam maior operação conjunta já feita no mar da China Meridional

Soldados americanos no deck do USS America durante visita programada ao porto de Manila, em 21/03/23.

As Filipinas e os Estados Unidos lançaram nesta terça-feira (11) os maiores exercícios militares conjuntos de todos os tempos. Os aliados de longa data buscam conter a crescente influência chinesa na região.

Quase 18.000 soldados estão participando dos exercícios anuais apelidados de Balikatan, ou "ombro a ombro" em filipino, que pela primeira vez incluirão um exercício de ataque real no mar da China Meridional, que Pequim reivindica quase inteiramente.

Os exercícios seguem a conclusão na segunda-feira (10) de um exercício militar chinês de três dias que simulou ataques direcionados e um bloqueio da autogovernada e democrática Taiwan, que Pequim considera parte de seu território.

A operação Balikatan incluirá helicópteros militares pousando em uma ilha filipina ao largo da ponta norte da ilha principal de Luzon, a quase 300 km de Taiwan, e a retomada de outra ilha por forças anfíbias.

Será a primeira vez que os exercícios serão realizados no mandato do presidente Ferdinand Marcos Jr., que busca fortalecer os laços com os Estados Unidos, abalados pelo seu antecessor, Rodrigo Duterte.

"Para podermos proteger nosso território soberano, realmente temos que treinar e fazer exercícios sobre como vamos retomar uma ilha tirada de nós", disse o porta-voz dos exercícios filipinos, coronel Michael Logico, a repórteres após a cerimônia de abertura em um acampamento militar em Manila.

Nos últimos meses, Manila e Washington concordaram em reiniciar as patrulhas marítimas conjuntas no mar da China Meridional e fecharam um acordo para expandir a presença das forças americanas nas Filipinas, o que enfureceu a China.

As tropas dos EUA terão permissão para usar quatro bases militares filipinas adicionais, incluindo uma base naval não muito longe de Taiwan.

A proximidade das Filipinas com a ilha poderia torná-la um parceiro importante dos EUA no caso de uma invasão chinesa.

Em uma coletiva de imprensa conjunta na terça-feira, os dois exércitos não abordaram questões sobre as tensões na região e um possível papel das Filipinas se a China invadisse Taiwan.

A notícia do acesso expandido à base levou a China a acusar os Estados Unidos de "pôr em risco a paz e a estabilidade regionais".

"Os países nesta parte do mundo devem defender a independência estratégica e resistir firmemente à mentalidade da Guerra Fria e ao confronto em bloco", disse o embaixador da China em Manila, Huang Xilian, na semana passada.

Impulsionando as táticas militares

Cerca de 12.200 americanos, 5.400 filipinos e pouco mais de 100 soldados australianos participarão das duas semanas de exercícios de Balikatan - cerca do dobro do ano passado.

Aproximadamente 50 manifestantes de esquerda fizeram um protesto do lado de fora do local da cerimônia de abertura, pedindo ao governo filipino que suspendesse os exercícios.

Como parte dos exercícios, as tropas realizarão um desembarque anfíbio na ilha ocidental de Palawan, a massa de terra filipina mais próxima das Ilhas Spratly, onde Pequim e Manila têm reivindicações rivais.

Os americanos também usarão seus mísseis Patriot, considerado um dos melhores sistemas de defesa aérea do mundo, e o sistema de foguetes de precisão HIMARS, que auxilia as forças ucranianas no combate aos invasores russos.

Os dois exércitos originalmente planejaram disparar tiros reais no mar ao largo da província de Ilocos Norte, a cerca de 355 km da costa sul de Taiwan, mas depois tiveram que movê-lo mais para baixo no Mar da China Meridional, disse o major-general filipino Marvin Licudine.

O local original "não estava suficientemente preparado" para descarregar o equipamento necessário, acrescentou.

O novo local fica a menos de 300 km a leste do Scarborough Shoal, controlado pelos chineses.

Os exercícios aprimorarão "táticas, técnicas e procedimentos em uma ampla gama de operações militares", disse o porta-voz militar filipino, coronel Medel Aguilar.

Logo após a cerimônia de abertura em Manila, os ministros filipinos da Defesa e das Relações Exteriores se encontrarão conjuntamente com seus colegas americanos em Washington.

