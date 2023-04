Na Irlanda do Norte, Biden pede compromisso para país sair de bloqueio político

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um apelo nesta quarta-feira (12) por um compromisso na Irlanda do Norte para que o país consiga sair do atual cenário de bloqueio das instituições, no 25º aniversário dos acordos de paz na província britânica.

"Espero que o Executivo e a Assembleia (da Irlanda do Norte) sejam restabelecidos em breve", afirmou Biden em um discurso na Universidade de Belfast, durante o qual também pediu aos líderes dos principais partidos locais que formem um novo governo, negociação bloqueada desde fevereiro do ano passado devido às consequências do Brexit.

Biden também afirmou que manter a paz duramente conquistada há duas décadas e meia é uma "prioridade" para os Estados Unidos.

A paz e a estabilidade devem ser preservadas sempre, acrescentou, antes de recordar que a invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 provou que, em cada geração, "a democracia precisa de campeões".

O acordo histórico, assinado em 1998, acabou com três décadas de conflito entre os nacionalistas pró-Irlanda, em sua maioria católicos e favoráveis a uma reunificação, e os unionistas pró-Grã-Bretanha, majoritariamente protestantes e que desejam permanecer no Reino Unido

O conflito deixou 3.500 mortos e algumas feridas permanecem abertas, como demonstrou na segunda-feira (10) um incidente na cidade fronteiriça de Londonberry, onde jovens encapuzados lançaram coquetéis molotov contra viaturas da polícia.

Belfast é a primeira etapa de uma viagem que também tem um aspecto sentimental para Biden, que segue ainda hoje para a República de Irlanda, terra de seus antepassados.

O presidente Biden chega como um "amigo da Irlanda do Norte", declarou uma de suas conselheiras, Amanda Sloat, em uma tentativa de aliviar as críticas do lado unionista, que defende a permanência no Reino Unido.

Bloqueio político

O presidente democrata não quer ficar de braços cruzados diante da paralisia institucional que afeta há um ano a província britânica.

As instituições autônomas, onde republicanos e unionistas devem compartilhar o poder com base no acordo de 1998, estão bloqueadas porque o Partido Unionista Democrático (DUP), o principal partido unionista, se nega a participar no governo.

Biden se encontrará com os líderes dos cinco principais partidos políticos da província antes de pronunciar um discurso na Universidade de Belfast.

O governo americano destacou que não será uma reunião "formal" para não expor demais o presidente, que terá dificuldades para influenciar os unionistas que desconfiam de um presidente católico e tão orgulhoso de sua origem irlandesa.

Para o deputado Sammy Wilson, do DUP, Biden é "antibritânico" e apoiou a União Europeia (UE) nas negociações pós-Brexit. "Acredito que nenhum de nós vai correr para recebê-lo", declarou ao jornal conservador Daily Telegraph.

"As atividades passadas do presidente mostram que não é antibritânico", embora tenha "orgulho" de suas origens irlandesas, afirmou Amanda Sloat.

O presidente americano, que também se reunirá com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, tem uma mensagem dupla, destacou na terça-feira o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.

"A celebração dos 25 anos do Acordo de Sexta-Feira Santa e falar sobre a importância de tentar trabalhar em políticas comerciais e econômicas que beneficiem todas as comunidades", afirmou.

Raízes

Depois da rápida passagem por terras britânicas, Biden iniciará uma parte menos complexa da viagem: celebrar sua história familiar.

O democrata, que também visitou a Irlanda como vice-presidente de Barack Obama, afirma com orgulho que é descendente de irlandeses que buscaram uma vida melhor nos Estados Unidos no século XIX.

A Casa Branca, inclusive, divulgou uma árvore genealógica para a imprensa e um bom compêndio de anedotas sobre os ancestrais do presidente.

A visita também exibe uma mensagem sobre a intenção de Biden de disputar a reeleição em 2024: demonstrar para uma classe média desmoralizada que o "sonho americano" não morreu ao se apresentar como descendente de uma família modesta e trabalhadora.

Biden pretende visitar duas regiões irlandesas onde os genealogistas encontraram vestígios de seus ancestrais: Louth e Mayo. Nestas localidades, a recepção deve ser mais calorosa que em Belfast.

Em Ballina, pequena cidade do noroeste de onde vem sua família, o pub local foi decorado com bandeiras dos Estados Unidos desde a vitória de Biden nas eleições presidenciais.

Entre as duas etapas da viagem, Biden visitará Dublin, onde terá reuniões e discursará para os deputados irlandeses.

(com AFP)

