Irã utilizou aviões de ajuda humitária após terremotos para camuflar entrega de armas à Síria

A agência Reuters revela que o Irã enviou equipamento militar camuflado de material de socorro para a Síria, como parte da ajuda humanitária aos sobreviventes dos terremotos de 6 de fevereiro. Israel reagiu com ataques direcionados ao aeroporto de Aleppo, conforme a investigação da reportagem.

Teerã usou voos de ajuda humanitária para entregar armas e equipamentos militares à Síria, seu aliado estratégico na região, indicaram à Reuters nove fontes de origem síria, iraniana, israelense e ocidental.

Segundo as fontes, o objetivo era fortalecer as defesas iranianas contra Israel na Síria e consolidar a posição do presidente sírio, Bashar al-Assad.

Após os terremotos de 6 de fevereiro, que atingiram o norte da Síria e da Turquia, centenas de voos do Irã pousaram nos aeroportos de Aleppo, Damasco e Latakia para levar suprimentos durante um período de sete semanas, disseram as fontes.

As cargas incluíam equipamentos avançados de comunicação, baterias de radar e peças sobressalentes necessárias para a modernização planejada do sistema de defesa aérea da Síria fornecido pelo Irã como parte de colaboração na guerra civil, disseram duas fontes regionais e um oficial.

A Reuters conversou com oficiais de inteligência ocidentais, fontes próximas aos líderes iranianos e israelenses, bem como um desertor militar sírio e um oficial sírio em serviço a respeito dos envios camuflados.

Irã nega ter entregado essas armas

Questionada se os voos de apoio humanitário após o terremoto foram usados ​​para transferir equipamentos militares para a Síria, a missão iraniana baseada nas Nações Unidas em Nova York respondeu negativamente. "Não é verdade", disseram os iranianos à Reuters.

Já o governo sírio não respondeu aos pedidos de comentário sobre o assunto. Enquanto isso, fontes regionais relataram à agência de notícias que Israel soube rapidamente do envio de armas para a Síria e montou uma campanha para conter os carregamentos.

"O terremoto foi um triste desastre, mas, ao mesmo tempo, Deus nos permitiu ajudar nossos irmãos sírios em sua luta contra os inimigos. Carregamentos de armas foram enviados imediatamente para a Síria", disse uma fonte regional próxima ao clero iraniano.

Ataques israelenses no aeroporto de Aleppo

Conforme o brigadeiro-general Yossi Kuperwasser, ex-chefe de pesquisa do exército israelense e ex-diretor geral do ministério de Assuntos Estratégicos, os ataques aéreos israelenses contra cargas foram baseados em inteligência tão precisa que o exército israelense sabia, em um longo comboio, qual caminhão atingir.

"Sob o pretexto de enviar ajuda ao terremoto para a Síria, Israel viu grandes movimentos de equipamentos militares do Irã, principalmente transportados na forma de peças sobressalentes", disse um oficial da defesa iraniana, que preferiu permanecer anônimo.

A ajuda foi entregue principalmente através do aeroporto de Aleppo, no norte da Síria, acrescentou. As entregas foram organizadas pela divisão síria da unidade 18.000 da Força Al-Quds, o braço paramilitar no exterior da Guarda Revolucionária Iraniana, liderada por Hassan Mehdoui.

O transporte terrestre foi feito pela unidade de transporte 190 da Força Al-Quds, liderada por Bahanem Shahariri, acrescentou o oficial. A Reuters não conseguiu falar com Hassan Mehdoui e Bahanem Shahariri. A Guarda Revolucionária se recusou a comentar.

"Os ataques israelenses também visaram uma reunião de comandantes da milícia iraniana e remessas de chips eletrônicos para melhorar os sistemas de armas", disse Abdul Jabbar al-Oqaidi, ex-coronel do exército sírio que desertou e que mantém contatos com o exército.

Ele não especificou onde a reunião foi realizada, nem a data do evento. A pista de pouso de Aleppo foi atingida por Israel poucas horas depois que dois aviões de carga iranianos carregando armas pousaram sob o disfarce de ajuda humanitária, disse uma fonte regional, uma informação confirmada por duas outras fontes da inteligência ocidental.

O aeroporto de Aleppo foi de fato alvo de vários ataques israelenses, em 7 de março e novamente em 22 de março.

Israel intensifica esforços para conter o Irã na Síria

De acordo com um oficial do exército sírio, que pediu para não ser identificado, os israelenses estão intensificando esforços para derrotar o Irã na Síria. No início de abril, o exército israelense atacou armazéns de armas na cordilheira de Jabal Manea Kiswa, localizada ao sul da capital síria, Damasco, disseram uma fonte de segurança regional e duas fontes de inteligência ocidentais.

Tropas iranianas e o Hezbollah libanês construíram nessa área o que é provavelmente o local militar mais fortificado da Síria. Uma estação de radar usada para drones também foi atingida em 3 de abril, acrescentou a fonte regional, corroborando declarações de duas fontes de inteligência ocidentais à Reuters.

“Acreditamos que as milícias iranianas transferiram enormes quantidades de munição – eles reabasteceram as provisões perdidas em ataques anteriores de drones israelenses”, disse uma fonte de inteligência ocidental.

(Com informações da Reuters)

