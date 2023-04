Páscoa ortodoxa é marcada por perseguição aos cristãos em Jerusalém

A comunidade cristã organiza, na Basílica do Santo Sepulcro, o ritual do “fogo sagrado”, que marca a celebração da Páscoa Ortodoxa (imagem de arquivo) REUTERS/Ammar Awad

Texto por: RFI 2 min

Parte dos cristãos celebram neste domingo (16) a Páscoa ortodoxa. Em Israel, a data é marcada pelo ritual do “fogo sagrado”, na Basílica do Santo Sepulcro. Mas os fiéis de Jerusalém denunciam uma perseguição cada vez mais intensa do Estado Hebreu, que limita a realização dos ritos, alegando questões de segurança.