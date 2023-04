Repressão aumenta no Irã e polícia volta a perseguir mulheres sem véu

Iranianas desafiam as regras impostas pelo regime a andam pelas ruas de Teerã com a cabeça descoberta. Mas a polícia informou que pretende endurecer a fiscalização.

A polícia iraniana anunciou, neste sábado (15), que começou a aplicar várias medidas para identificar e aplicar sanções àqueles que não cumprirem o código de vestimenta imposto na República Islâmica. Segundo as autoridades, novos métodos serão implementados para punir as mulheres que estivem em público sem o hijab, véu usado pelas muçulmanas para cobrir a cabeça.

Em um comunicado publicado em seu site, a polícia iraniana informou que, "a partir de hoje", serão aplicadas "ações cuidadosamente planejadas" nas vias públicas, veículos e "lugares onde [as mulheres], às vezes, removem o hijab". De acordo com as autoridades, "a tecnologia será utilizada para a identificação inteligente das pessoas que infringirem a lei".

"Segundo as leis em vigor, o ato de remover o hijab é considerado crime", declarou o chefe de segurança da polícia, Hassan Mofakhmi, em um comunicado. "As pessoas que infringem a lei são responsáveis por seus atos e devem ser responsabilizadas por seu comportamento", acrescentou.

Mofakhmi disse ainda que serão enviadas advertências para as empresas cujas funcionárias retirarem o véu no local de trabalho, e que, em caso de reincidência, o negócio poderá ser encerrado.

A repressão contra as mulheres tem aumentado nos últimos meses no Irã, provocando vários protestos no país e no exterior. Centenas de pessoas morreram durante as manifestações. O estopim da onda de contestação foi a morte, em setembro de 2023, de uma jovem curda iraniana detida pela polícia, acusada de não usar o véu corretamente.

Em dezembro, após protestos inéditos, as autoridades locais anunciaram o fim da atuação da chamada polícia moral, entidade fundada em 2005. No entanto, menos de um mês depois, uma nova campanha para fiscalizar o hijab (véu) das mulheres foi lançada no país. Penas entre um e dez anos de prisão são previstas para quem descumprir a regra.

(Com informações da AFP)

