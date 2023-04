Japão: países do G7 prometem acelerar saída das energias fósseis e acabar com poluição plástica

Ministros do G7 participantes da reunião em Sapporo, no norte no Japão, na abertura do evento, no sábado (15).

Reunidos em Sapporo, no norte do Japão, ministros da Energia, Clima e do Meio Ambiente dos países do G7 se engajaram neste domingo (16) a acelerar a saída das energias fósseis em todos os setores. As nações do grupo também prometeram reduzir a zero a poluição plástica até 2040.

Publicidade Leia mais

Em comunicado emitido no final do encontro, os países participantes do evento - Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Canadá e Japão - explicaram que a promessa de saída das energias fósseis (petróleo, gás e carvão) não envolve as que estão associadas a dispositivos de captura e armazenamento de CO2. Mas, para isso, as sete maiores potências não estabeleceram um calendário específico, apenas mencionam 2050 "no mais tardar".

O impasse também foi verificado no abandono da utilização do carvão no setor da eletricidade. Os ministros não conseguiram alcançar um compromisso sobre a questão, embora o Reino Unido, apoiado pela França, tenha proposto 2030 como data limite.

Zero poluição plástica

No nível ambiental, os países do G7 prometeram zerar a poluição plástica até 2040, graças à economia circular, a redução ou o abandono da produção de plásticos não recicláveis. Alemanha, França, União Europeia, Reino Unido e Canadá já integram uma coalizão internacional que se engajaram, no ano passado, a cumprir esse compromisso. No entanto, essa é a primeira vez que Estados Unidos, Japão e Itália aceitam o desafio.

Trata-se de um "sinal forte" antes da próxima sessão de negociação de um tratado internacional sobre o plástico, prevista para ocorrer no final de maio em Paris, indicou o ministro francês da Transição Ecológica, Christophe Béchu.

A questão crucial é a quantidade de lixo plástico, que dobrou no mundo inteiro nos últimos 20 anos. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas 9% destes dejetos são recicláveis. Já a ONU alerta que a quantidade de plástico nos oceanos deve triplicar até 2040.

Relatório alarmante

Os membros do G7 foram desafiados a se unirem e se engajarem após um último relatório alarmante do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática da ONU (IPCC, na sigla em inglês), publicado em março. Segundo o grupo, o aquecimento global causado pela atividade humana atingirá 1,5°C em relação à era pré-industrial a partir de 2030 - o que coloca ainda mais em perigo o Acordo de Paris, assinado em 2015.

Para evitar esse cenário, as sete maiores potências do mundo reafirmaram neste domingo seu compromisso de tentar reunir US$ 100 bilhões por ano para ajudar os países emergentes a lutar contra o problema. Com o objetivo de tentar angariar financiamento às nações mais desfavorecidas, uma cúpula deve ser realizada no final de junho em Paris.

Devido ao tenso contexto político ligado à guerra na Ucrânia e o posicionamento conservador do Japão sobre o gás natural, ONGs estavam céticas quanto a resultados concretos da reunião em Sapporo. O G7 reconheceu que os investimentos no gás natural poderiam ser "apropriados" para ajudar alguns países a atravessar a crise atual, mas sublinhou a prioridade de uma transição energética limpa.

A proposta japonesa de reconhecer a amônia e o hidrogênio como combustíveis verdes para algumas de suas centrais de carvão e gás foi vista com cautela. Os ministros insistiram que essas tecnologias devem ser desenvolvidas a partir de fontes "de baixo carbono e renováveis".

O chefe da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, saudou a iniciativa do evento que, segundo ele "combinou preocupações sobre a segurança energética, fornecendo orientações diante da crise climática". No entanto, ativistas ambientais expressaram sua decepção: para Daniel Read, do Greenpeace, os anúncios do G7 "ainda carecem de ambição".

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro