"França não é um país sério", diz pai de vítima do acidente do AF447; Justiça francesa absolveu Airbus e Air France

Destroços do AF447 que caiu em 2009 chegam ao porto de Recife (14/06/2009). ASSOCIATED PRESS - Eraldo Peres

Texto por: RFI 4 min

A Justiça francesa absolveu nesta segunda-feira (17) a fabricante europeia Airbus e a companhia Air France pelo acidente do voo AF447 Rio-Paris em 2009, que matou 228 pessoas, pelo qual as empresas foram julgadas por homicídios culposos. Os parentes das vítimas ficaram indignados com o veredicto.