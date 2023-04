Polícia do Irã fecha mais de 150 comércios em aplicação à obrigatoriedade do véu

via REUTERS - WANA NEWS AGENCY

Mulheres iranianas caminham em uma rua de Teerã, em 15 de abril de 2023, As autoridades anunciaram aumento da vigilância sobre o uso do véu islâmico no país.

Desde que a polícia iraniana começou a aplicar novas medidas de vigilância sobre obrigatoriedade do uso do véu por mulheres nas ruas e em lugares públicos, no sábado (15), mais de 150 comércios já foram fechados no país.

Siavosh Ghazi, correspondente da RFI em Teerã

De acordo com o chefe da polícia, foram enviados mais de 3.500 mensagens de texto SMS para empresas, incluindo restaurantes, cafés e centros comerciais, para exigir o respeito do uso do véu por funcionárias, mas também clientes.

Os cerca de 150 fechamentos foram decretados no dia seguinte à entrada em vigor de um novo plano policial, que usa câmaras de vigilância e reconhecimento facial para controlar o uso do véu pelas mulheres, obrigatório desde a Revolução Islâmica de 1979.

“Há alguns dias, recebemos uma advertência da polícia por desrespeito ao véu ou uso irregular do véu islâmico por clientes", relata Mahnaz, dono de um café em Teerã, que preferiu não revelar seu nome completo para não ser identificado. "Hoje, a polícia colocou uma placa na porta dizendo que o estabelecimento estava proibido de abrir", diz.

Este também é o caso de Setareh, proprietária com o marido de um restaurante em uma cidade do interior do Irã. “Há alguns dias, sem qualquer aviso, agentes entraram no nosso restaurante e o fecharam por desrespeito ao véu islâmico", testemunha. "Ainda estamos fechados. Temos de iniciar os trâmites administrativos e acreditamos que dentro de uma semana poderemos reabrir", diz.

Multas

As empresas devem se comprometer a fazer cumprir o uso do véu pelas clientes ou não atendê-las. Nos shoppings, seguranças impedem a entrada de mulheres sem véu.

Segundo as medidas anunciadas pelas autoridades, as mulheres que não respeitarem o uso adequado do véu terão que pagar multa e serão privadas de alguns serviços sociais.

Este endurecimento surge após as manifestações desencadeadas pela morte em detenção, em 16 de setembro, de Mahsa Amini, por violar o código estrito de roupas. Cada vez mais mulheres desafiam o código de vestimenta obrigatório, em particular, o uso do véu.

