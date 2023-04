Mais de 300 personalidades francesas lançam apelo por ajuda humanitária a mulheres afegãs

Mais de 300 personalidades francesas lançaram um apelo às autoridades do país para criar um "programa de recepção humanitária de emergência" para mulheres afegãs. O pedido foi feito em um artigo publicado nesta sexta-feira (21) no jornal Le Monde.

Os jornalistas, acadêmicos e feministas francesas, além dos especialistas afegãos que assinaram o apelo, lançado pela associação France Terre d'asile, pedem a criação de ajuda humanitária nos países limítrofes do Afeganistão para as mulheres que fogem do regime do Talibã, a aceleração da emissão de vistos para recebê-las no território francês, e a criação de um sistema de recepção reforçado na chegada delas à França.

"Desde a queda de Cabul, a França tem recebido em seu solo vários milhares de afegãos, ex-colaboradores das autoridades francesas ou defensores dos direitos humanos. Entretanto, notamos que este programa está agora ficando sem força e não podemos aceitar que a França acredite já ter cumprido seu papel", argumentam.

"Nós pedimos à França que implemente a diplomacia feminista que ela afirma conduzir", disse Delphine Rouilleault, diretora-geral da France Terre d'Asile à AFP, acrescentando que "implementar a diplomacia feminista hoje significa pensar em maneiras de proteger as meninas e as mulheres que fogem da ditadura".

Proibição de trabalhar e estudar

Poucas mulheres afegãs seguem o perigoso caminho para a Europa, apesar de serem alvo de leis repressivas em seu país, que as "proíbem de trabalhar e estudar".

Durante as evacuações de 2021, "as mulheres, especialmente aquelas que estavam sozinhas e não tinham as habilidades necessárias, foram deixadas para trás", aponta o texto.

As últimas iniciativas para evacuar estas mulheres ameaçadas foram realizadas "de forma fragmentada" e "muitas vezes à força", por jornalistas, pesquisadores e organizações, acrescenta a tribuna, assinada por personalidades como a artista Agnès Jaoui, a autora Virginie Despentes e a estilista Agnès B.

Em setembro de 2021, os eurodeputados já haviam solicitado um programa especial de vistos para as mulheres afegãs. Este pedido ainda não foi atendido.

