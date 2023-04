Chefe da diplomacia da UE pede patrulhamento do Estreito de Taiwan, ‘crucial’ para a Europa

via REUTERS - U.S. Navy

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, pediu às Marinhas dos países membros para patrulharem o Estreito de Taiwan, em um artigo publicado neste domingo (23) em um jornal francês. O apelo acontece depois de Borrell ter julgado, na terça-feira (18), que Taiwan é "crucial" para a Europa.

A Europa deve estar "muito presente nesta questão que nos preocupa econômica, comercial e tecnologicamente", escreveu Borrell para o Journal du Dimanche. "É por isso que peço às Marinhas europeias que patrulhem o Estreito de Taiwan para confirmar o compromisso da Europa com a liberdade de navegação nesta área absolutamente crucial."

"Taiwan é crucial para a Europa", afirmou Borrell na terça-feira na abertura de um debate sobre a China no Parlamento Europeu, em Estrasburgo. "Este é o estreito mais estratégico do mundo, principalmente no que diz respeito ao comércio: devemos estar presentes ali por meio de operações de liberdade de navegação", já havia defendido.

“Taiwan se insere resolutamente no nosso perímetro estratégico para garantir a paz, para defender nossos interesses”, acrescentou o alto representante da UE para os Assuntos Estrangeiros e a Política de Segurança.

Estas observações surgem duas semanas depois de declarações controversas do presidente francês, Emmanuel Macron, após uma visita à China, recusando "uma lógica de bloco contra bloco" na questão de Taiwan e exortando a Europa a não "ser seguidora" dos Estados Unidos ou da China.

China e Taiwan são governados separadamente desde 1949, mas Pequim considera a ilha democrática como uma de suas províncias e não descarta o uso da força para exercer sua soberania no território.

Dois dias após a visita do presidente Macron à China, no início de abril, uma fragata de vigilância francesa vinda do Vietnã e a caminho da Coreia do Sul passou pelo Estreito de Taiwan.

Esta passagem "em águas internacionais, de acordo com a liberdade de navegação", fazia parte de uma missão há muito tempo prevista, de acordo com o Estado-Maior do Exército francês.

(Com informações da AFP)

