Filho do porta-voz do Kremlin diz que serviu nas fileiras do Wagner

Nikolay Peskov, filho do icônico porta-voz de Vladimir Putin, revelou que serviu nas fileiras do Wagner, na região do Donbass, no conflito contra a Ucrânia (imagem ilustrativa). REUTERS - IGOR RUSSAK

Texto por: RFI 1 min

Nikolay Peskov, filho do icônico porta-voz de Vladimir Putin, revelou que serviu nas fileiras do Wagner, na região do Donbass, no conflito contra a Ucrânia. Esta é a primeira vez que um parente de um alto funcionário do Kremlin admite publicamente ter participado dos combates, ainda que, para os críticos, essa declaração não prove nada.