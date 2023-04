Líder separatista sikh foragido é capturado na Índia após fuga espetacular em fevereiro

Um pregador separatista sikh foi detido neste domingo (23) na Índia após uma fuga espetacular há mais de um mês, que originou manifestações de apoio a essa comunidade religiosa no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos, anunciou a polícia local.

As autoridades indianas prenderam Amritpal Singh, de 30 anos, às 06h45 locais (22h15 de sábado, no horário de Brasília) numa localidade do estado de Punjab, região do noroeste da Índia, onde 58% dos seus 30 milhões de habitantes pertencem a essa religião.

"Assim que ele percebeu que não tinha escapatória e estava cercado, ele foi preso", disse Sukhchain Singh Gill, um policial sênior local, a repórteres.

Nova Délhi perseguia o líder sikh desde fevereiro, quando ele invadiu uma delegacia de polícia com seus seguidores armados com espadas, facas e revólveres.

O grupo atacou a delegacia localizada em um subúrbio de Amritsar, cidade que abriga o templo mais sagrado dos sikhs, após a prisão de um ajudante de Singh acusado de agressão e tentativa de sequestro.

Fuga de motociclesta

A agressão, em plena luz do dia, deixou vários policiais feridos. Singh conseguiu fugir de motocicleta e, nos dias seguintes, mais de uma centena de seus apoiadores foram presos.

Singh prega um sikhismo radical, que pede a criação de um Estado sikh chamado Khalistan para obter a independência da Índia, um país de maioria hindu.

Após sua fuga, seus apoiadores organizaram manifestações de apoio em frente aos consulados indianos no Reino Unido, Canadá e Estados Unidos.

O estado de Punjab sofreu violentos movimentos separatistas na década de 1980 e no início da década de 1990, que deixaram milhares de mortos.

