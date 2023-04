Moda : uma década após tragédia do Rana Plaza, trabalhadores continuam sendo explorados

Em 24 de abril de 2013, ocorreu o maior acidente do setor têxtil em Bangladesh. No total, 1.134 pessoas morreram quando um prédio de oito andares construído ilegalmente desabou. A maioria das vítimas eram trabalhadores que fabricavam roupas para marcas de moda ocidentais, como Benetton, Gucci e Zara.

Sebastien Farcis, correspondente da RFI na Índia, e Jelena Tomic

O drama do Rana Plaza causou grande indignação em 2013. Ele forçou as marcas internacionais e as fábricas locais a concordarem com a criação de uma estrutura de inspeção independente para as empresas de Bangladesh.

O "Acordo", como foi chamado, é bastante inovador. Ele obriga as marcas a pagar pelos reparos nos prédios de seus fornecedores. "E não houve nenhum acidente grave em 10 anos", disse Kalpona Akter, presidente da Federação dos Trabalhadores Têxteis de Bangladesh, à RFI.

"Nossas fábricas têxteis estão muito mais seguras hoje. Não temos mais medo de outro Rana Plaza", observa Akter.

175 marcas assinaram o Acordo, que abrange mais de 2 milhões de trabalhadores têxteis de Bangladesh, metade do total do país. Mas nos últimos três anos, a estrutura mudou.

"O conselho de administração não é mais igualitário: há 12 membros para os industriais e 6 para os sindicatos, e os proprietários das fábricas se opõem a esse sistema de controle. Portanto, tememos que ele seja contestado", explicou. "Os trabalhadores ainda estão sendo explorados".

Negligências

A tragédia de 2013 foi resultado de várias negligências, além de corrupção por parte das autoridades locais. Nayla Ajaltouni, delegada geral do coletivo "Ética na etiqueta", ressalta que pouco progresso foi feito em relação aos direitos dos trabalhadores.

"Bangladesh continua sendo o epicentro da produção de baixo custo. No setor de vestuário, os trabalhadores ainda estão sendo explorados. Hoje, eles ganham cerca de 8.000 taka em média (menos de R$ 400). O que também não mudou foram as jornadas de trabalho excessivas, trabalhando sete dias por semana, e a violação da liberdade de associação, pois o Estado de Bangladesh impede que os trabalhadores organizem um sindicato para defender seus direitos", enfatiza.

O julgamento do Rana Plaza ainda está em andamento, 10 anos depois. Alguns dos sobreviventes e parentes das vítimas receberam uma indenização de menos de US$ 10.000, o que não cobre as despesas médicas ou o trauma psicológico decorrido da tragédia.

