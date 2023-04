Sudão: forças rivais concordam com trégua de 72 horas em conflito que já matou mais de 400 pessoas

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os generais sudaneses rivais concordaram com um cessar-fogo de três dias a partir desta terça-feira (25), para tentar encerrar os combates que já custaram a vida de pelo menos 427 pessoas.

Publicidade Leia mais

Com o correspondente da RFI em Washington, Guillaume Naudin, e agências

"Após negociações intensas nas últimas 48 horas, as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido (FAR) concordaram com um cessar-fogo em todo o país a partir da meia-noite de 24 de abril, que irá durar 72 horas", declarou Blinken duas horas antes da entrada em vigor da trégua. "Nesse período, os Estados Unidos esperam que o Exército e as FAR respeitem plena e imediatamente o cessar-fogo".

Esta não é a primeira vez que uma trégua é anunciada em meio aos combates que acontecem desde 15 de abril entre o Exército regular comandado pelo general Abdel Fattah Al Burhan e as forças paramilitares do general Mohamed Hamdane Daglo, dito “Hemedti”. Tentativas anteriores terminaram em fracasso e muitas mortes e feridos.

O secretário de Estado, em contato com os dois generais rivais e com múltiplos atores regionais, informou que trabalha com aliados para o início de "uma comissão" que seria responsável por negociar um fim permanente das hostilidades no Sudão.

As Forças da Liberdade e Mudança, principal bloco civil que ambos os generais tiraram do poder com um golpe em 2021, disseram que a trégua permitirá "dialogar nas modalidades de um cessar-fogo permanente".

Retirada de estrangeiros

Com o Sudão "à beira do precipício", como alertou o secretário-geral da ONU, António Guterres, o êxodo em massa de estrangeiros se intensificou hoje no país, em meio a combates entre o Exército e um grupo paramilitar.

Explosões, bombardeios e disparos acontecem de modo incessante há 10 dias na capital sudanesa, Cartum, e em outras regiões, e já deixaram 427 mortos e mais de 3,7 mil feridos, segundo as agências da ONU.

Potências internacionais conseguiram, no entanto, negociar com os dois lados beligerantes a retirada de funcionários diplomáticos e cidadãos. Essa espiral de violência "corre o risco de uma conflagração catastrófica dentro do Sudão que poderia envolver toda a região e além", disparou Guterres nesta segunda-feira.

Apesar do alerta, o enviado da ONU no Sudão, Volker Perthes, permanecerá no país, ao contrário de muitos diplomatas e outros cidadãos estrangeiros. Ao todo, mais de 1.000 cidadãos da União Europeia (UE) foram retirados do país, afirmou o chefe da diplomacia do bloco, Josep Borrell.

A França anunciou na segunda-feira o fechamento de sua embaixada no país africano "até novo aviso".

"A embaixada francesa no Sudão está fechada até novo aviso e não é mais um ponto de reagrupamento para as pessoas que desejam deixar Cartum", informou o ministério francês das Relações Exteriores, antes de informar ter retirado 491 pessoas de 36 nacionalidades, incluindo 196 franceses, do país.

A Espanha anunciou a saída de 100 pessoas, incluindo espanhóis e latino-americanos. Já o governo dos Estados Unidos, por sua vez, retirou funcionários do serviço diplomático, menos de 100 pessoas, em helicópteros.

A China e países árabes também retiraram centenas de cidadãos. O Japão anunciou nesta terça-feira (25) o fechamento de sua embaixada e a retirada de 45 cidadãos.

Cerca de 700 funcionários da ONU, embaixadas e organizações internacionais "foram retirados para Porto Sudão", cidade às margens do Mar Vermelho, informaram as Nações Unidas.

Preços nas alturas

Os mais de cinco milhões de moradores da capital não têm acesso a água e energia elétrica há dias e a comida começa a faltar. Os moradores de Cartum só têm um pensamento: abandonar a cidade, que está mergulhada no caos.

Os dois lados trocam acusações sobre ataques contra prisões para libertar centenas de detentos, assim como de roubos a casas e fábricas. Também foram registrados confrontos nas proximidades de agências bancárias, que foram esvaziadas.

Em um país onde a inflação já supera três dígitos em períodos normais, o preço do arroz ou da gasolina atingiu níveis recordes. "À medida que os estrangeiros fogem, o impacto da violência em uma situação humanitária já crítica no Sudão se agrava", alertou a ONU.

No meio do fogo cruzado, as agências das Nações Unidas e outras organizações humanitárias suspenderam suas atividades no país. Cinco trabalhadores humanitários - quatro deles da ONU - morreram e, de acordo com o sindicato dos médicos, quase 75% dos hospitais estão fora de serviço.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro