"Seja homem": Rússia exalta masculinidade tóxica em campanha de recrutamento militar

Vladimir Putin monta à cavalo em imagem que se tornou meme e viralizou nas redes sociais de todo o planeta. kartinki.me

Texto por: RFI 4 min

Ao que parece, está de volta a estética de Vladimir Putin, no estilo “peito nu montando um cavalo branco”, como a imagem do presidente russo que supostamente deveria exaltar suas qualidades viris, mas que virou meme e viralizou nas redes sociais. Seja caminhando pelas ruas ou acessando as redes sociais, os russos em idade militar há vários dias não conseguem evitar as propagandas da campanha de recrutamento para se juntarem ao exército do país na ofensiva contra a Ucrânia.