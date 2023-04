Chefe da delegação chinesa enviada à Ucrânia suscita comentários sobre neutralidade de Pequim

Um dia após a primeira conversa por telefone entre líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, e o presidente chinês, Xi Jinping, desde o início da guerra na Ucrânia em fevereiro de 2022, as autoridades de Pequim confirmaram a intenção de enviar uma delegação à Ucrânia e arredores. A suposta proximidade entre o chefe da comitiva e o governo russo levantou questões sobre a neutralidade da iniciativa.

As autoridades não comunicaram o calendário dessa visita da delegação chinesa à Ucrânia. Pequim informou apenas, após a conversa entre os dois líderes, que a comitiva será dirigida por Li Hui, ex-embaixador da China na Rússia, especialista da região.

No entanto, a escolha desse diplomata já suscita comentários sobre sua neutralidade, já que o representante de Pequim serviu em Moscou durante dez anos, entre 2009 e 2019, e pode ter estado em contato frequente com Vladimir Putin no momento da anexação da Crimeia.

As autoridades de Pequim informaram ainda que a delegação chinesa pretende visitar regiões vizinhas da Ucrânia. No entanto, nenhum detalhe sobre as escalas desta viagem foi revelado.

Pequim quer se aproximar de Kiev sem arranhar as relações com o aliado russo. A China se comprometeu em tentar implementar negociações de paz de forma imparcial, declarou o diretor-adjunto do departamento de relações euroasiáticas do ministério chinês das Relações Exteriores, Yu Jun.

“O respeito mútuo da integridade territorial e da soberania é a base política das relações entre a China e a Ucrânia. Pequim insistirá na promoção das negociações visando colocar fim na guerra e obter um cessar-fogo assim que possível para reestabelecer a paz”, disse Jun.

Sem surpresa, a imprensa chinesa oficial martelou na manhã desta quinta-feira (27) os termos “negociação” e “diálogo”. Já a expressão “invasão russa” foi substituída por “crise ucraniana”, enquanto os especialistas em Pequim elogiaram a “neutralidade” e a posição “justa e objetiva” da diplomacia chinesa.

Após ter pesado na reconciliação entre iranianos e sauditas, a China espera influenciar Kiev e Moscou na busca pela paz. Segundo o editorial do jornal chinês Global Times, o objetivo é demonstrar “sua responsabilidade de grande país”.

A China não tem nenhuma aliança oficial com a Rússia, mesmo se os dois países são parceiros históricos, principalmente em uma frente conjunta contra os Estados Unidos, que reforçou a cooperação econômica e diplomática entre Pequim e Moscou na última década.

O governo chinês insiste no respeito da soberania dos Estados, mesmo se não condenou publicamente os russos pela invasão do território ucraniano.

(Com informações de Stéphane Lagarde, correspondente da RFI em Pequim, e agências)

