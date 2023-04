No poder há 20 anos, Erdogan adoece e cancela compromissos de campanha na Turquia

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que realiza uma intensa campanha para as eleições presidenciais e parlamentares de 14 de maio, cancelou seus compromissos públicos agendados para 26 e 27 de abril devido a um vírus intestinal.

"Hoje estarei descansando em casa por recomendação dos médicos", anunciou o líder turco Recep Tayyip Erdogan, de 69 anos, no Twitter na quarta-feira (26). "Infelizmente, não poderemos nos reunir com nossos irmãos em Kirikkale, Yozgat e Sivas hoje. Peço o perdão de todos", ele tuitou, listando os locais nas regiões da Anatólia Central onde deveria realizar comícios.

O chefe de Estado, que está no poder há 20 anos, também deve renunciar à inauguração da primeira usina nuclear do país em Akkuyu, na costa sul da Turquia, nesta quinta-feira (27), anunciou o vice-presidente do partido governista AKP, Erkan Kandemir. "Nosso presidente participará da cerimônia online da usina de Akkuyu", reiterou Kandemir, no Twitter, na noite de quarta-feira.

Esse é um duro golpe para Recep Tayyip Erdogan, que inicialmente esperava a visita do presidente russo, Vladimir Putin, para inaugurar a usina, construída pela empresa russa Rosatom. O Kremlin indicou que o líder russo não participará do evento, mas deve gravar uma mensagem online para ser divulgada na ocasião.

Mal-estar ao vivo na TV

O presidente turco teve que interromper uma entrevista ao vivo na televisão na noite de terça-feira (25), devido a uma "infecção estomacal". Após cerca de 15 minutos, ele voltou ao ar com a pele pálida e os olhos avermelhados, pedindo desculpas por ter passado mal.

O chefe de Estado turco havia feito três discursos de campanha antes do programa de TV, a menos de 20 dias das eleições presidenciais e parlamentares, que, segundo as pesquisas, serão muito disputadas.

Seu principal rival, Kemal Kiliçdaroglu, 74 anos, candidato da Aliança Nacional, que reúne seis partidos de oposição, desejou imediatamente ao presidente turco uma "boa recuperação".

Campanha muito disputada

Erdogan, que tem demonstrado fragilidades em sua saúde, realiza de dois a três comícios de campanha por dia. Durante o Ramadã, também participou de um iftar - a refeição que quebra o jejum - em uma localidade diferente a cada noite.

O presidente turco havia planejado manter um ritmo acelerado de reuniões em todo o país até 14 de maio, data das eleições, para as quais todos os pesquisadores preveem um resultado acirrado.

Erdogan afirmou ontem que, "se Deus quisesse", retomaria seu programa nesta quinta-feira. A saúde do líder turco alimentou especulações após uma operação em seu intestino grosso no final de 2011, seguida de uma nova cirurgia no ano seguinte.

Recep Tayyip Erdogan, então primeiro-ministro, negou publicamente que sofresse de câncer de cólon. Segundo ele, as operações tinham como objetivo a remoção de pólipos.

(Com AFP)

