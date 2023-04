Israel confisca contas ligadas ao Hamas que recebiam criptomoedas

Homens mascarados agitam a bandeira do braço armado do movimento islâmico Hamas no complexo da mesquita de Al-Aqsa. Em 24 de março de 2023 (imagem ilustrativa).

O braço armado do Hamas anunciou que não aceitaria mais doações financeiras em criptomoeda. O grupo islâmico dominante na Faixa de Gaza tomou a decisão após o aumento da repressão por parte das autoridades israelenses.

Alice Froussard, correspondente da RFI em Ramallah

“Tomamos essa decisão pensando na segurança dos doadores e para protegê-los de qualquer dano”, informou o braço armado do Hamas, as brigadas al-Qassam, em comunicado à imprensa na quinta-feira (27). A decisão acontece após apreensões ou "atividades hostis" contra doadores, continuou o texto.

A bitcoin, como outras criptomoedas, está fora do controle de governos e bancos centrais, ao contrário das moedas tradicionais. Este tem sido o meio de financiamento mais utilizado pelo Hamas há anos, desde que o grupo foi designado como uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

O Hamas vinha, portanto – desde janeiro de 2019 – usando a moeda digital para superar o bloqueio financeiro imposto por Israel e, assim, reabastecer os cofres de seu braço armado.

No entanto, era difícil para Israel controlar todas essas transferências, pois as moedas eram altamente criptografadas. As facções conseguem criar milhares de contas digitais para arrecadar e administrar fundos com diferentes nomes e endereços.

Tecnologias avançadas agora permitem identificar as fontes de transferências. O exército israelense não se pronunciou desde o anúncio.

Israel já havia apreendido criptomoedas do Hamas em julho de 2021 e em janeiro de 2022.

