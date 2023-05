Cientista “padrinho da inteligência artificial” alerta para ameaças da tecnologia e pede demissão

O britânico Geoffrey Hinton, muitas vezes apelidado de "o padrinho da inteligência artificial" deixou seu emprego no Google para falar sobre os perigos da tecnologia, informou a imprensa americana na segunda-feira (1).

Hinton, que criou uma tecnologia de base para sistemas de IA, disse ao jornal The New York Times que os avanços feitos no campo representam "riscos profundos para a sociedade e a humanidade".

O cientista disse que a competição entre gigantes do setor está levando as empresas a lançar novas tecnologias de IA em velocidades perigosas, arriscando empregos e espalhando desinformação.

"É difícil saber como evitar que os maus atores usem isso para coisas ruins", disse ele ao The New York Times.

Em 2022, o Google e a OpenAI - a start-up por trás do popular chatbot de IA, o ChatGPT - começaram a criar sistemas usando quantidades muito maiores de dados do que antes.

Hinton disse ao jornal americano que acreditava que esses sistemas estavam eclipsando a inteligência humana de alguma forma por causa da quantidade de dados que estavam analisando. "Talvez o que está acontecendo nesses sistemas seja realmente muito melhor do que o que está acontecendo no cérebro", disse ele.

Embora a IA tenha sido usada para apoiar trabalhadores humanos, a rápida expansão de chatbots como o ChatGPT pode colocar empregos em risco.

A IA "tira o trabalho árduo", mas "pode ​​tirar mais do que isso", disse ele ao The New York Times.

Disseminação de desinformação

O cientista também alertou sobre a potencial disseminação de desinformação criada pela IA, dizendo que a pessoa média "não será mais capaz distinguir o que é verdade".

Hinton notificou o Google sobre sua renúncia no mês passado, informou o The New York Times.

Jeff Dean, principal cientista do Google AI, agradeceu Hinton em um comunicado à mídia dos EUA. "Estamos continuamente aprendendo a entender os riscos emergentes enquanto também inovamos com ousadia", escreveu.

Em março, o bilionário da tecnologia Elon Musk e vários especialistas pediram uma pausa no desenvolvimento de sistemas de IA para dar tempo de garantir que eles são seguros.

Uma carta aberta, assinada por mais de 1.000 pessoas, incluindo Musk e o cofundador da Apple, Steve Wozniak, foi motivada pelo lançamento do GPT-4, uma versão muito mais poderosa da tecnologia usada pelo ChatGPT.

Hinton não assinou a carta na época, mas disse ao The New York Times que os cientistas não deveriam "aumentar isso até que tenham entendido se podem controlá-lo".

(com agências)

