Agricultores ucranianos tentam se livrar de bombas deixadas pelos russos em campos de cereais

Agricultores ucranianos tentam retomar suas atividades entre os destroços provocados pela ofensiva russa e os explosivos deixados pelas forças de Moscou nas terras agrícolas. © Anastasia Becchio/RFI

Texto por: RFI 3 min

Os agricultores ucranianos iniciaram uma nova temporada de semeadura no país. No entanto, a atividade segue abalada pela ofensiva russa. Além dos explosivos deixados pelas forças de Moscou, que impedem a retomada do trabalho, os profissionais do setor se questionam sobre a situação dos estoques, bloqueados no país. A Ucrânia é um dos maiores exportadores mundiais de cereais, principalmente trigo e milho.