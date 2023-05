Pequim adere à narrativa de que suposta expansão da Otan na Ásia teria determinado invasão russa

As autoridades chinesas têm repetidamente compartilhado a análise de Moscou de que a suposta expansão da OTAN no leste da Europa foi um dos fatores por trás da entrada da Rússia na guerra. © REUTERS / JOHANNA GERON

Texto por: RFI 2 min

Pequim se diz "preocupada com a expansão da Otan para o leste". É assim que as autoridades comunistas percebem a possibilidade da Aliança do Atlântico Norte, capitaneada pelas maiores potências ocidentais, abrir um escritório de ligação na Ásia, de acordo com relatos da imprensa. A diplomacia chinesa pediu na quinta-feira (4) "a máxima vigilância". A narrativa corrobora a versão russa de que a invasão da Ucrânia teria sido determinada por essa "expansão" ocidental.