Kilicdaroglu, candidato à presidência da Turquia, quebra tabu e fala abertamente sobre seita muçulmana progressista

Kemal Kilicdaroglu, o principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan nestas eleições turcas de 2023.

Um tabu político foi quebrado no prelúdio das eleições presidenciais de maio na Turquia. Kemal Kilicdaroglu, o principal rival do presidente Recep Tayyip Erdogan, falou sobre o fato de ser alevita - membro de uma seita islâmica progressista, alvo de séculos de discriminação e violência. A medida é considerada uma aposta política significativa, e potencialmente perigosa.

No YouTube, Kilicdaroglu, dirigindo-se aos eleitores pela primeira vez, declarou sua identidade religiosa alevita e que a sociedade deveria tratar todas as crenças da mesma forma.

Tais admissões são raras na política turca, já que o alevismo, uma seita do Islã, sofreu séculos de preconceito e discriminação por parte da maioria muçulmana sunita.

"Os alevitas na sociedade, étnica e religiosamente, vêm sofrendo desde o século XVI neste país", disse Istar Gozaydin, especialista em religião e política, à RFI.

"É uma interpretação do Islã diferente do entendimento sunita", acrescenta Gozaydin.

Vítimas de violência

"Os rituais são diferentes. A interpretação é diferente. A filosofia é diferente. Portanto, os sunitas mais radicais percebem isso como uma interpretação herética. Na sociedade, eles sempre foram um alvo", diz.

O alevismo é uma crença mística que combina religiões, culturas ou ideias. Tem suas raízes no Islã, no sufismo e em algumas tradições do xamanismo.

Os alevitas rezam em cemevis em vez de mesquitas, adorando por meio da dança. Diferentemente da maioria das interpretações do Islã, não há separação entre homens e mulheres nas orações, e as mulheres não são obrigadas a usar véus religiosos de cabeça.

No entanto, os alevitas têm sido repetidamente vítimas de violência sectária. Em 1993, na cidade turca de Sivas, uma multidão religiosa que gritava: "Matem os descrentes" incendiou um hotel que abrigava um festival cultural alevita, matando 37 pessoas.

Selami Saritas, chefe do Kartal Cemevi de Istambul, foi atacado no ano passado por uma multidão sectária, mas ele aprova a iniciativa de Kilicdaroglu.

Alívio

"Esse vídeo trouxe muito alívio para nossa sociedade", explica Saritas.

"Pelo menos agora, chegamos a um ponto em que as pessoas podem falar mais abertamente sobre sua identidade alevita.

"Queremos que nossos filhos vivam neste país em segurança. Queremos que nossos filhos vivam neste país como iguais, como iguais em termos de trabalho, como iguais em termos de educação, como iguais em todos os sentidos", acrescentou Saritas.

Os fiéis alevitas também compartilham esses sentimentos. "Há um Estado que vem ignorando os alevitas há anos", disse Elvan Ozdemir.

"Kemal Kilicdaroglu não expressou que é um alevita durante anos. Mas acho que essa é uma revelação muito boa, uma declaração muito boa.

"Foi muito bom para o nosso país, para o nosso povo e para os alevitas. O governo tem sido racista, sectário e nos desconsidera há anos", concluiu.

Críticas

Nem todo mundo está tão entusiasmado. Surgiram vídeos nas mídias sociais atacando Kilcardoglu, acusando-o de tentar dividir a nação e de dizer que existe apenas uma interpretação do Islã. Essas acusações são comuns, juntamente com ameaças.

Como resultado, a segurança armada em torno de Kilicdaroglu foi reforçada.

Erdogan frequentemente faz ataques mal disfarçados à identidade alevita de Kilicdaroglu, em um movimento visto como uma tentativa de consolidar sua base religiosa sunita.

Até agora, a identidade religiosa de Kilicdaroglu pode ter desencorajado possíveis apoiadores.

No entanto, o fato de ele estar liderando uma aliança eleitoral de partidos religiosos e nacionalistas sugere que a sociedade turca está mudando.

"Ela [a identidade alevita] era muito importante no país", explicou Osman Sert, diretor da empresa Panorama TR Research.

Passo corajoso

"Mas hoje em dia, se você olhar para o "Millet Ittifaki" - a aliança da oposição, você sabe, os islamistas e os nacionalistas e os secularistas e os alevitas e os sunitas estão todos juntos.

"E isso significa que ela não é tão importante quanto era há 10 anos."

O vídeo de Kilicdaroglu - que teve mais de 100 milhões de acessos - é amplamente visto como tendo um impacto.

"Pensando nos estigmas que a sociedade alevita enfrentou até agora, esse é um passo muito, muito corajoso e muito importante", diz Gozaydin.

À medida que a eleição se aproxima, resta saber se a aposta de Kilicdaroglu valerá a pena.

Mas, independentemente do resultado das eleições turcas em 14 de maio, os observadores dizem que ele já mudou o cenário político da Turquia.

(Com informações de Dorian Jones, da RFI)

