"Todos são culpados": trauma, raiva e horror na Sérvia após dois ataques assassinos

A chegada da primavera geralmente é sinônimo de terraços lotados em Belgrado, a capital da Sérvia. No entanto, neste sábado (6), a populaçéao demonstrou choque e raiva depois que dois tiroteios mataram 17 pessoas em 48 horas, causando comoção no pequeno país dos Bálcãs.

As pessoas estão se perguntando: "Por quê? Na quarta-feira, um estudante de 13 anos em uma área nobre do centro de Belgrado abriu fogo em uma escola, matando oito colegas, sete meninas e um menino, além de um zelador.

Menos de dois dias depois, enquanto a Sérvia ainda estava se recuperando do choque de outro massacre, um homem de 21 anos assassinou oito pessoas com um rifle automático e feriu outras 13 em dois vilarejos a cerca de 60 quilômetros de Belgrado. Ele foi preso após várias horas de fuga.

Neste sábado (6), o segundo dia de luto nacional declarado pelas autoridades, o trauma era palpável nas ruas de Belgrado.

As pessoas continuavam a se reunir do lado de fora da escola Vladislav Ribnikar, a maioria com lírios de calla nas mãos, e faziam fila para assinar um livro de condolências em uma mesa em frente à entrada da escola, guardada pela polícia.

As calçadas ao redor da escola foram transformadas em santuários improvisados, com montes de flores, brinquedos, cartas e poemas, em meio às manchas de cera que pingavam das velas.

Última homenagem

"Meu filho queria prestar sua última homenagem aos amigos", disse à AFP Zoran Radojicic, um farmacêutico de 51 anos, depois de assinar o livro de condolências, dizendo que estava "triste, mas acima de tudo com raiva".

O bairro, normalmente movimentado, mergulhou no silêncio, quebrado apenas por soluços abafados e o crepitar das chamas de velas.

"Todos nós somos culpados: os pais, o governo e o sistema educacional", disse Todor Dragicevic, um médico de 28 anos. "Não conseguimos resolver os problemas", concluiu.

Na Sérvia, cerca de 39 em cada 100 pessoas possuem uma arma, a taxa mais alta da Europa para a posse de armas por civis, de acordo com o instituto de pesquisa Small Arms Survey (SAS).

As armas são uma parte importante da cultura do país, após séculos de ocupação, rebelião e guerra.

Apesar disso, os tiroteios são raros e os assassinatos em escolas são inexistentes na história recente da Sérvia. O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, prometeu "desarmar" o país reduzindo o número de licenças de porte de armas e enfrentando o problema das armas ilegais, que tem sido desenfreado desde as guerras da década de 1990. "Menos armas significará menos perigo para nossas crianças", disse ele.

Mas alguns questionam outras possíveis causas dos assassinatos. "Há muito mais agressividade na sociedade", disse Tamara Dzamonja Ignjatovic, presidente da Associação de Psicólogos da Sérvia.

Suavizando o golpe

A mídia pró-governo glorifica o estilo de vida dos criminosos. Gângsteres condenados são as estrelas de programas de TV populares.

O próprio presidente Vucic mostrou imagens de corpos desmembrados de supostos criminosos em uma entrevista ao vivo em 2021, dizendo que era importante que os cidadãos "vissem com que tipo de monstros estamos lidando".

"Infelizmente, o comportamento ultrajante de um ser humano em relação a outro é incentivado, seja em reality shows ou no parlamento", disse Dzamonja Ignjatovic.

Mas a tragédia também mostrou um lado mais pacífico da Sérvia. Após os tiroteios, as pessoas atenderam aos pedidos de doação de sangue e milhares saíram às ruas para prestar suas homenagens.

"Muitas pessoas demonstraram solidariedade e empatia, o que é o mais importante hoje (...) Não podemos voltar no tempo, mas podemos amenizar o golpe", disse Dzamonja Ignjatovic.

(Com AFP)

