Sob alta segurança, Rússia mantém desfile militar para celebrar "Dia da Vitória" sobre o nazismo

Soldados russos fizeram no domingo um ensaio geral do desfile militar do Dia da Vitória, na Praça Vermelha, em Moscou. 7 de maio de 2023.

Na véspera desta terça-feira (9), quando a Rússia comemora a vitória sobre a Alemanha nazista em 1945, o clima não é de festa em uma Moscou quase vazia. A preocupação com a segurança já era grande e piorou recentemente, depois que as autoridades denunciaram ataques de drones contra o Kremlin. Em várias cidades russas, as comemorações serão reduzidas e acontecerão sob forte esquema de segurança.

Com informações da correspondente em Moscou, Anissa El Jabri

É um fim de semana prolongado de quatro dias e muitos moscovitas aproveitaram para viajar para o campo. A temperatura ainda está bastante fria para um mês de maio – apenas alguns graus acima de 0°C. Com o tempo ruim, as ruas de Moscou estão excepcionalmente calmas e quase vazias.

Diferentemente de outros anos, os painéis comemorativos de 9 de maio e as famosas fitas laranjas e marrons de São Jorge, que marcam esta data histórica, são quase invisíveis, à exceção de algumas vitrines de lojas, com poucos clientes. Também há poucos passageiros no metrô. Todas as estações do centro da capital estão fechadas, e a presença policial é ostensiva. À medida que nos aproximamos do centro da cidade, há interdições e barreiras. Todas as forças de segurança estão envolvidas: policiais à paisana, policiais uniformizados e as tropas de choque.

Somente convidados poderão assistir ao desfile que acontecerá nesta terça-feira, no centro de Moscou. Alguns veículos militares já estão posicionados. Afastados a pouco mais de um quilômetro dos eventos, cidadãos russos ou turistas poderão apenas ouvir os ecos da salva de artilharia, aos pés das muralhas do Kremlin.

“Sim, este ano está difícil por causa dos acontecimentos. Mas acredito que quem quiser assistir, sempre encontrará o caminho e um lugar para poder fazê-lo”, diz um visitante que veio de Krasnodar especialmente para o evento, como já faz há quatro anos.

"Vá assistir pela TV, é o melhor a fazer", aconselha um dos inúmeros policiais a vários quilômetros da Praça Vermelha.

Ucrânia renuncia às comemorações neste 9 de maio

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky anunciou, nesta segunda-feira (8), que apresentará ao Parlamento um projeto de lei declarando a data de 8 de maio como "Dia da Memória e da Vitória sobre o Nazismo", como fazem os países aliados que se uniram para derrotar o Exército de Hitler.

Neste 78° aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia renunciará a todas as comemorações de acordo com a tradição soviética e russa, que historicamente celebram este acontecimento em 9 de maio, desde 1945.

Daqui para a frente, a Ucrânia celebrará a derrota do nazismo com “o mundo livre”, disse Zelensky, no vídeo em que gravou um discurso para a ocasião, quinze meses após o início da invasão russa da Ucrânia, o pior conflito militar na Europa desde 1945. Em Kiev, o presidente ucraniano declarou que "a Rússia será derrotada da mesma maneira que o nazismo em 1945".

