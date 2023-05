Sudão: confrontos entre Exército e paramilitares já deixaram mais de 700 mil deslocados

Pessoas que conseguiram deixar o Sudão são vistas em um campo de refugiados em Renk County, Sudão do Sul (2/5/23). AP - Peter Louis

Texto por: RFI 2 min

Os combates violentos entre o Exército do Sudão e uma força paramilitar já deixaram mais de 700.000 deslocados internos desde o início do conflito em meados de abril, o dobro do número registrado até semana passada, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta terça-feira (9). Os combates provocaram quase 750 mortos e deixaram pelo menos 5.000 feridos, de acordo com a ONG Acled.