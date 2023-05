Ucrânia: Zelensky adia contraofensiva; Reino Unido anuncia envio de mísseis de longo alcance

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou em uma entrevista ao canal BBC que o exército do país precisa de mais tempo para preparar uma contraofensiva de grande envergadura contra as tropas da Rússia. O Reino Unido anunciou o envio de mísseis de longo alcance Storm Shadow para forças ucranianas.

"Com o que temos, podemos seguir adiante e ter sucesso. Mas perderíamos muitas pessoas. Penso que isto é inaceitável. Então, nós temos que esperar. Ainda precisamos de um pouco mais de tempo", declarou Zelensky na entrevista.

O exército ucraniano está treinando um novo contingente de forças e armazenou munições e equipamentos fornecidos pelos países ocidentais que, segundo os analistas, serão cruciais para retomar o território capturado pela Rússia.

O calendário para Kiev iniciar as ações para retomar territórios nas regiões de Donetsk e Lugansk (leste), assim como em Kherson e Zaporíjia (sul), prossegue como uma questão em aberto. O ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, declarou em abril que "os preparativos estão chegando ao fim".

"O equipamento foi prometido, preparado e parcialmente entregue. Em um sentido amplo, estamos preparados", disse. "Quando Deus quiser, com o tempo bom e a decisão dos comandantes, nós faremos", garantiu.

Ele acrescentou que os potentes tanques Abrams prometidos pelos Estados Unidos "não terão tempo de participar na contraofensiva", porque a entrega à Ucrânia está prevista para o final de 2023.

"Desonesto"

O chefe do grupo paramilitar russo Wagner, Yevgeny Prigojine, acusou na quinta-feira Zelensky de ser "desonesto" em suas declarações à BBC porque, segundo ele, a contraofensiva ucraniana "está em pleno andamento".

Na quarta-feira, um alto oficial militar ucraniano disse que as forças de Kiev realizaram contra-ataques em Bakhmut, o epicentro dos combates no leste, e forçaram as tropas russas a recuar em alguns lugares.

"Na direção (de Bakhmut), unidades das forças armadas ucranianas penetram pelos flancos e, infelizmente, em alguns lugares, conseguem", disse Prigozhin, cujos homens estão na linha de frente nesta batalha.

"O plano do exército ucraniano está em ação (...) todas as unidades que foram treinadas e que receberam armas, tanques e todo o necessário já estão totalmente empenhadas" nos combates, acrescentou.

Em conflito aberto com a hierarquia militar russa, o chefe de Wagner reclama da falta de munição para seus homens, mantida segundo ele propositalmente pelo Estado-maior, e ameaçou se retirar de Bakhmut.

Mísseis britânicos

Paralelamente, o Reino Unido anunciou que vai entregar mísseis Storm Shadow à Ucrânia. Esses mísseis de cruzeiro têm alcance superior a 250 quilômetros, mais do que qualquer outro armamento fornecido a Kiev até o momento pelos países ocidentais.

"A doação desses sistemas de armas oferece à Ucrânia a melhor chance de defesa contra a agressão contínua da Rússia, em particular dos ataques deliberados contra a infraestrutura civil ucraniana, que são contrários ao direito internacional", disse o ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, ao Parlamento.

O míssil Storm Shadow foi desenvolvido em conjunto por Reino Unido e França. Com seu longo alcance, os projéteis têm a capacidade de atingir áreas no leste da Ucrânia controladas pelas tropas russas.

"A Ucrânia tem o direito de defesa. O uso do Storm Shadow permitirá à Ucrânia provocar o recuo das forças russas estabelecidas em território soberano ucraniano", destacou Wallace.

(com AFP e Reuters)

