Forte mobilização em eleição acirrada na Turquia

Os cerca de 64 milhões de eleitores turcos foram às urnas neste domingo (14) para escolher o 13° presidente e renovar o Parlamento. Os primeiros resultados da apuração apontam uma vantagem para o atual chefe de Estado, Recep Tayyip Erdogan, mas seu rival já contesta os números, após uma campanha marcada por troca de farpas entre os candidatos e uma forte participação nas urnas.

Publicidade Leia mais

Poucas horas após o fechamento das zonas eleitorais na Turquia, a batalha dos números foi lançada. Após 40% de urnas apuradas, o conservador Erdogan aparecia com 50% dos votos, em um resultado contestado por seu rival, Kemal Kiliçdaroglu. “Estamos na frente”, disse o candidato progressista nas redes sociais.

O índice de participação oficial não foi revelado até o início da noite. Mas no meio do dia as autoridades locais falavam de uma forte mobilização nas zonas eleitorais.

A participação em massa já era esperada nesta eleição que se tornou um referendo sobre o líder mais longevo da Turquia e de seu partido de raiz islâmica. É a disputa mais apertada que Erdogan já enfrentou, e as pesquisas sugeriam durante a semana que ele poderia perder seu cargo já no primeiro turno.

Os turcos foram às urnas em um país polarizado entre os dois principais candidatos: o presidente islâmico-conservador Erdogan, de 69 anos, no poder há duas décadas, e seu principal oponente, Kemal Kiliçdaroglu, de 74, líder de um partido social-democrata laico, o CHP. O terceiro nome em disputa, Sinan Ogan, foi totalmente ofuscado durante a campanha.

Para garantir a vitória no primeiro turno, eles precisam de pelo menos 50% dos votos mais um. Caso nenhum candidato obtenha a maioria, um segundo turno será realizado em 28 de maio.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro