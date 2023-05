‘Homem do Everest’ bate novo recorde ao escalar maior montanha do mundo pela 27ª vez

O alpinista nepalês Kami Rita Sherpa alcançou nesta quarta-feira (17) o topo do Monte Everest. Essa é a 27ª vez que o guia realiza a proeza de escalar a maior montanha do mundo.

Kami Rita Sherpa, 53 anos, bateu o recorde pela primeira vez em 2018, quando escalou o Everest pela 22ª vez. Mas o nepalês, que tem mais de duas décadas como guia, subiu os 8.849 metros da emblemática montanha pela primeira vez em 1994, quando trabalhava para uma expedição comercial. Desta vez, ele alcançou o cume quando guiava um alpinista vietnamita, como informou Mingma Sherpa, da empresa Seven Summit Treks.

Conhecido como "o homem do Everest", Sherpa nasceu em Thame, um vilarejo do Himalaia que é berço de diversos alpinistas de grande sucesso. Ele cresceu no vale do Himalaia observando seu pai e o irmão trabalhando em expedições como guias de montanha, antes de seguir seus passos.

Sherpa escala o Everest quase todos os anos, geralmente liderando a primeira equipe que fixa as cordas para abrir o caminho até o pico conhecido como o topo do planeta. "Os recordes não foram atingidos com a intenção de fazê-los, mas como parte do meu trabalho como guia", declarou Sherpa, modestamente, em abril.

Também nesta quarta-feira, o guia britânico Kenton Cool chegou ao cume do Everest pela 17ª vez, ampliando seu recorde de maior número de escaladas ao monte para um não-nepalês.

Temporada trágica

Apesar dos recordes, a temporada de escaladas começou de maneira trágica no Everest em 2023, com o desaparecimento de três alpinistas nepaleses em abril e o desaparecimento de um americano no início de maio. E, nesta quarta-feira, um alpinista moldavo de 46 anos morreu na montanha.

O Nepal tem oito das dez maiores montanhas do mundo, incluindo o Everest. O país recebe centenas de alpinistas durante a temporada de escalada na primavera (do hemisfério norte, outono no Brasil), quando a temperatura é quente e os ventos têm menos intensidade.

