Cúpula do G7 começa nesta sexta no Japão com guerra da Ucrânia como tema principal

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, em um encontro com a imprensa sobre a cúpula do G7 em 20 de abril de 2023. REUTERS - ISSEI KATO

Texto por: RFI 5 min

Com início nesta sexta-feira (19), a cúpula do G7 acontece até o próximo dia 21 em Hiroshima, no Japão, e terá como assuntos principais a guerra na Ucrânia e o aumento da inflação nas principais economias do mundo. Além das nações membros está prevista a participação de representantes de países convidados e de organismos como as Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial e União Europeia, entre outros.