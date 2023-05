Guerra da Ucrânia: morador relembra tomada de Mariupol pela Rússia, que completa um ano

No dia 20 de maio de 2022, após a conquista dos portos de Berdiansk e de Kherson, as forças russas atacaram Mariupol. A cidade de 44 mil habitantes situada à beira do mar Azov foi cercada durante longas semanas antes da ofensiva final, qualificada pela União Europeia de "crime de guerra". Mais de 20 mil pessoas teriam morrido nos combates, mas o balanço real é desconhecido.

Heike Schmidt, da RFI

Quando as bombas começaram a cair em Mariupol, em 2 de março de 2022, a população buscou refúgio nos porões. Em poucos dias, em pleno inverno, faltava água, eletricidade e calefação nas casas.

Os bombardeios continuaram e no dia 9 de março um ataque russo atingiu uma maternidade. A imagem de uma mulher grávida ferida, em cima de uma maca, chocou o mundo e se tornou um dos símbolos da violência perpretada contra a população civil. Ela não sobreviveu aos ferimentos.

Sete dias mais tarde, a aviação russa bombardeou um teatro onde estavam refugiados centenas de habitantes. "É impossível receber medicamentos e mantimentos", denunciou na época o presidente Volodymyr Zelensky, acusando a Rússia de bloquear a ajuda humanitária.

O cerco russo provocou a fuga de dezenas de milhares de habitantes, que deixaram a cidade em operações de retirada arriscadas, sem garantias de segurança.

Mykyta Biriukov, 29 anos, foi um deles. Ele morava em Mariupol e fugiu da cidade com sua mulher, sua mãe e a família de sua esposa. Eles viveram durante um ano no porão da casa da família, se escondendo das bombas que caíam sem parar. Seu sogro morreu nos bombardeios. Mykyta mora atualmente na Holanda, onde tenta superar o trauma das lembranças da guerra e do cerco a Mariupol, que durou quase três meses.

"As imagens da minha cidade destruída ainda me perseguem", contou à repórter da RFI Heike Schmidt. "É horrível. Quando eu ouço o barulho de um avião, mesmo civil, sinto medo. Ficamos sem calefação, água e eletricidade. Nós comemos as sobras na despensa: macarrão e algumas latas de conserva", conta.

"No dia 7 de março, o quintal da nossa casa foi atingido por foguetes e não pudemos mais sair do porão. No dia 24 de março, reunimos toda a família, entramos em dois carros e tentamos deixar a cidade. A estrada estava cheia de árvores caídas, de entulhos das casas destruídas e de pedaços de minas. Eu dirigi com meu para-brisas quebrado. Não sei como conseguimos sair, foi um milagre", conta.

Quarto improvisado de soldados ucranianos que estavam abrigados em Azovstal, último foco de resistência ucraniano © RFI / Anissa El Jabri

Destruição

No dia 4 de abril, o prefeito de Mariupol, Vadym Boytchenko, anunciou a destruição de 90% da cidade. O combate final aconteceu na metalúrgica do grupo Azovstal, o principal foco de resistência da cidade, após uma ordem direta do presidente russo, Vladimir Putin.

No dia 20 de maio, Moscou anunciou a tomada definitiva do controle de Azovstal. Os últimos soldados que se refugiavam no local se renderam e foram considerados como "heróis" por Kiev.

