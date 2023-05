Lula diz que é preciso criar espaço para negociações de paz em discurso na cúpula do G7

Da direita para a esquerda, o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh, o primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, o presidente Luis Inácio Lula da Silva, o secretário-geral da OCDE, Mathias Cormann, e o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, durante visita ao Memorial da Paz, durante cúpula do G7, em Hiroshima, Japão, em 21 de maio de 2023 AP - Takashi Aoyama

Texto por: RFI 2 min

Em discurso durante uma sessão de trabalho da cúpula do G7 e países convidados, neste domingo (21), o presidente Lula disse que "é preciso falar da paz”. Segundo Lula, “nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo" e é preciso “trabalhar para criar espaço para negociações”. O G7 terminou neste domingo (21) em Hiroshima, no Japão.