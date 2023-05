Ron DeSantis, governador da Flórida, vai anunciar candidatura à presidência dos EUA pelo Twitter

O governador da Flórida, o republicano Ron DeSantis, anunciará sua candidatura à presidência dos Estados Unidos nesta quarta-feira (24), durante uma 'live' no Twitter com Elon Musk.

A informação foi confirmada por Musk, dono da rede social, ao Wall Street Journal. "Vou entrevistar Ron DeSantis e ele tem um grande anúncio a fazer", declarou. A conversa entre os dois está prevista às 18h de Washington (19h em Brasília).

O anúncio será acompanhado pelo lançamento de um vídeo e o início de um encontro de três dias em Miami com alguns dos doadores mais ricos de DeSantis, quando ele dará detalhes da campanha. Logo após, o futuro candidato embarca em uma turnê, durante a próxima semana, pelos vários estados que realizam votações antecipadas.

Trump continua liderando as pesquisas e superando todos os outros pré-candidatos republicanos juntos. O governador de 44 anos, que comanda a Flórida desde 2018, era praticamente desconhecido quando entrou na campanha. Mas o apoio do então presidente garantiu sua eleição, apesar da vitória ter sido apertada.

Após assumir o cargo, DeSantis se distanciou do ex-presidente e ocupou seu próprio espaço na direita americana, ao adotar políticas conservadoras em temas como educação, aborto e imigração. Em 2022, foi reeleito com folga.

O anúncio de DeSantis no Twitter oferece uma dupla vantagem. Musk tem 140 milhões de seguidores e muitos fazem parte da base eleitoral de Trump. Se ganhar a indicação, DeSantis atrairá eleitores mais jovens e menos conservadores e isso aumentaria suas chances de chegar à Casa Branca.

Adversário de peso

As projeções indicam que a disputa entre o governador da Flórida e Trump será acirrada, já que os problemas do ex-presidente com a Justiça não parecem incomodar seus eleitores.

Trump, que anunciou sua candidatura em novembro, diz já ter arrecadado milhões de dólares em doações desde que um tribunal de Nova York o indiciou em abril por um caso de fraude contábil.

DeSantis, por sua vez, também poderá contar com US$ 110 milhões (R$ 546 milhões), até a data de hoje, e pretende incorporar a nova guarda do Partido Republicano.

Os demais candidatos declarados na corrida pela indicação republicana - Nikki Haley, Tim Scott, Asa Hutchinson - praticamente não superam 5% das intenções de voto nas pesquisas. Tudo indica que a batalha será entre o governador e o homem que o promoveu.

O candidato que sair das prévias republicanas enfrentará, em novembro de 2024, o nome designado pelo Partido Democrata.

Por ora, a escritora de sucesso Marianne Williamson e um sobrinho do ex-presidente John Kennedy, Robert Kennedy Junior, são os únicos candidatos do partido a desafiar o atual presidente, e suas chances de conseguir a indicação são escassas.

(Com informações da AFP)

