Ataque russo à uma clínica na Ucrânia deixa várias vítimas, inclusive crianças

Um ataque russo a uma clínica em Dnipro, cidade localizada no centro-leste da Ucrânia, matou duas pessoa e deixou trinta feridos, nesta sexta-feira (26), incluindo duas crianças. O trabalho de resgate continua e o número de vítimas pode aumentar. Desde o início de maio, a Rússia intensificou seus ataques aéreos, muitas vezes à noite, contra a Ucrânia.

via REUTERS - DNIPROPETROVSK REGIONAL MILITARY

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky publicou no Telegram um vídeo no qual se vê prédios danificados e cobertos por colunas de fumaça preta. "Ataque com mísseis contra uma clínica na cidade de Dnipro. Uma pessoa foi morta e outras quinze ficaram feridas", escreveu inicialmente o chefe de Estado. "Devemos derrotar esses seres desumanos", completou Zelensky, referindo-se ao Exército russo. Mais tarde o número de vítimas foi atualizado.

O governador regional, Sergei Lyssak, confirmou que dois meninos de três e seis anos estavam entre os feridos. "O resgate continua", acrescentou o oficial no Telegram. Segundo ele, o ataque provocou um incêndio em dois edifícios. "O incêndio afetou um total de 500 metros quadrados. Os bombeiros estão combatendo as chamas", disse Lyssak.

Os canais ucranianos do Telegram postaram vídeos de equipes de resgate ajudando pessoas com sangue no rosto a escapar da clínica por corredores cheios de escombros.

A região de Dnipropetrovsk também foi “massivamente atacada” durante a noite, “com mísseis e drones russos”, acrescentou o governador.

Em todo o país, o Exército ucraniano anunciou ter derrubado dez dos 17 mísseis e 23 dos 31 drones Shahed lançados durante à noite pelas tropas russas.

Desde o início do mês, a capital ucraniana, Kiev, sofreu treze ataques noturnos, segundo as autoridades que afirmam ter repelido todos eles.

Drones colidem na Rússia

Dois drones caíram nesta sexta-feira no centro de Krasnodar, uma grande cidade no sudoeste da Rússia, a cerca de 200 quilômetros da Crimeia, danificando edifícios, mas sem fazer vítimas, informou o governador regional. "O motivo do incidente desta manhã na Rua Morskaya (em Krasnodar) é a queda de dois drones. Os prédios foram danificados, mas nenhuma infraestrutura vital. E o principal é que não houve vítimas", afirmou o governador Veniamine Kondratiev, no Telegram.

A mídia local divulgou um vídeo de uma câmera de vigilância mostrando um objeto voador não identificado caindo em chamas perto de carros estacionados.

A cidade de Krasnodar tem mais de um milhão de habitantes e está localizada a leste da Crimeia, península ucraniana anexada por Moscou em 2014.

Nas últimas semanas, o território russo foi atingido por uma série de ataques de drones e sabotagens atribuídas por Moscou a Kiev, às vezes muito longe do front na Ucrânia.

Alemanha pede a China para pressionar Moscou

O governo alemão pediu ao enviado chinês Li Hui para "pressionar" a Rússia a retirar suas tropas da Ucrânia, informou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, nesta sexta-feira.

Depois de uma viagem de uma semana pela Europa, o enviado chinês visita Moscou.

“A China, como membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, tem uma responsabilidade especial de desempenhar um papel construtivo a favor da paz e da segurança no mundo”, estimou Christian Wagner, porta-voz do ministério alemão. "A Alemanha também pediu à China para pressionar a Rússia a cessar imediatamente seu ataque e a se retirar completamente da Ucrânia", insistiu.

Segundo Wagner, "a China também deveria usar sua influência sobre a Rússia para acabar com sua retórica nuclear irresponsável e evitar qualquer escalada".

Li Hui, que foi embaixador da China na capital russa, está em turnê pela Europa há uma semana. Ele passou dois dias em Kiev, um dia na Polônia, esteve na França na terça-feira e na Alemanha, na quarta-feira.

(Com informações da AFP)

