Homem morre ao ser atacado por 40 crocodilos em uma fazenda no Camboja

Um homem de 72 anos morreu nesta sexta-feira (26) no Camboja ao ser atacado por quase 40 crocodilos, após cair na área reservada aos animais na fazenda de répteis de sua família. A informação foi divulgada pela polícia local.

Publicidade Leia mais

O idoso tentava retirar uma crocodilo fêmea de uma gaiola onde ela havia acabado de botar ovos. O animal então agarrou o graveto que o cambojano usava e o arrastou para dentro do viveiro.

"Os répteis avançaram contra o homem e o despedaçaram", informou Mey Savry, chefe de polícia de Siem Reap, no noroeste do país. Segundo ele, o corpo do homem estava coberto de mordidas.

O policial disse que os animais arrancaram e comeram um dos braços do homem. Em outra fazenda da mesma região, uma menina de dois anos foi devorada por crocodilos em 2019, lembrou o chefe de polícia.

Siem Reap é a cidade que dá acesso às famosas ruínas de Angkor Wat e tem muitas fazendas de crocodilos, criados para a venda de seus ovos, pele e carne.

A Austrália tem uma grande população de crocodilos. Nesta foto de 2019, eles andam nas pontes durante as enchentes no país Captura de vídeo the telegraph

Homem some na Austrália

No início de maio, outro acidente envolveu animais. Os restos do corpo de um australiano de 65 anos, que tinha ido pescar no norte do Queensland e desapareceu, foram encontrados dentro de um crocodilo.

De acordo com a polícia, ele estava próximo de um grupo de amigos quando o animal apareceu.

Eles tentaram espantá-lo, mas o crocodilo reagiu e os outros pescadores não puderam salvá-lo a tempo.

O homem foi achado depois que os guardas-florestais mataram dois crocodilos que estavam no parque nacional de Lakefeld, onde o grupo se reuniu.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro