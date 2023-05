Passageiro abre a porta em pleno voo durante pouso de avião na Coreia do Sul

Um passageiro abriu uma porta de emergência de um avião da empresa Asiana Airlines, pouco antes do pouso nesta sexta-feira (26). A aterrissagem aconteceu com segurança, mas várias pessoas foram hospitalizadas, de acordo com a companhia aérea.

Passageiro abre a porta durante voo na Coreia do Sul AFP - -

Texto por: RFI