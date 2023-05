China celebra primeiro voo comercial de um avião com design chinês

O primeiro avião comercial de linha de concepção chinesa, o C919, completou o seu voo inaugural neste domingo (28), um ponto de virada para a indústria aeronáutica da China, que há muito tempo busca competir com os seus rivais ocidentais.

Foto divulgada pela Agência de Notícias Xinhua. A placa diz: "1º voo inaugural C919". A aeronave de passageiros de fabricação chinesa fez o seu voo comercial inaugural com decolagem de Xangai. Domingo, 28 de maio de 2023. (Ding Ting/Xinhua via AP)

Publicidade Leia mais

Com informações do correspondente da RFI em Pequim, Stéphane Lagarde

Passados 15 anos do lançamento oficial do programa C919, a aeronave Comac - concorrente do A320neo, da Airbus, e do 737 Max, da Boeing - fez a sua primeira conexão comercial entre Xangai e Pequim. A viagem marca uma grande inovação para o setor de aviação chinês.

Com 128 passageiros a bordo e o número de voo MU9191, o avião branco da China Eastern Airlines estava em todos os smartphones neste domingo no país, com a hashtag #MU9191.

A mídia estatal acompanhou este primeiro voo comercial do C919 desde a decolagem, às 10h35 horário de Xangai, no leste (11h35 em Brasília), até o pouso duas horas depois, na pista de Pequim, onde dois caminhões o aguardavam com jatos de água formando um arco.

The maiden commercial flight of home-made C919 lands at Beijing Capital international Airport, welcomed by a watergate ceremony. pic.twitter.com/eZ5k8GwgMI — Global Times (@globaltimesnews) May 28, 2023

Imagens divulgadas pela mídia oficial mostraram dezenas de pessoas reunidas no aeroporto de Xangai para admirar a aeronave. Os passageiros receberam cartões de embarque vermelhos e puderam desfrutar de uma luxuosa "refeição temática" a bordo para comemorar o evento, segundo a rede chinesa CCTV. “A maioria dos passageiros poderá no futuro optar por viajar a bordo de grandes aeronaves de desenho nacional”, sublinhava o canal estatal.

A China, que busca se tornar autossuficiente no setor de tecnologia, investiu pesadamente na produção deste primeiro avião de projeto chinês.

Com sete anos de atraso em relação ao calendário inicial, o feito acontece num clima de desconfiança em num contexto de descarbonização dos transportes. A fabricante chinesa Comac sonha em concorrer com a europeia Airbus e a americana Boeing.

A empresa já tem mais de 1.200 pedidos do novo aparelho, principalmente de empresas chinesas. A primeira aeronave de design chinês continua, no entanto, dependente de tecnologia estrangeira. Em particular, de seu motor Leap1C desenvolvido pela GE-Safran, da França.

(Com informações da RFI e da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro