Japão ameaça Coreia do Norte após anúncio de lançamento de satélite

O Japão colocou seus sistemas de defesa antimísseis balísticos em alerta nesta segunda-feira (29) e disse que derrubará projéteis da Coreia do Norte que atravessarem seu território. A decisão foi tomada após o anúncio feito pelo regime norte-coreano, que avisou o país do lançamento de um satélite, entre os dias 31 de maio e 11 de junho.

Tóquio acredita que o objeto poderia ser um míssil balístico, informou nesta segunda-feira (29) a Guarda Costeira japonesa."Pedimos à Coreia do Norte que desista dos lançamentos", tuitou a equipe do gabinete do primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida. Durante uma coletiva, o porta-voz do governo japonês, Hirokazu Matsuno, declarou que "o satélite atravessa o território nacional".

Esta é a primeira vez, desde 2016, que o Japão toma a decisão de colocar seus sistemas de defesa em alerta, em resposta a um lançamento da Coreia do Norte.

O ministério sul-coreano das Relações Exteriores pediu ao regime norte-coreano que renuncie a seu projeto de lançamento de satélite e anunciou a intenção de cooperar com a comunidade internacional para o que ele considera como "provocações" de seu vizinho do Norte.

"Se a Coreia do Norte avançar em seu projeto, pagará o preço e sofrerá as consequências", declarou um porta-voz do ministério. Kim Gunn, representante especial sul-coreano para a paz e a segurança na península, conversou por telefone com representantes do Japão e dos EUA. Eles se comprometeram a cooperar para que a comunidade internacional reaja de maneira "conjunta" ao projeto de lançamento.

Pyongyang, que multiplicou neste ano os testes de mísseis, indicou que desenvolveu seu primeiro satélite espião. O número 1 norte-coreano, Kim Jong-un aprovou os preparativos para um lançamento, de acordo com a imprensa oficial.

Os militares poderão utilizar mísseis Standard SM-3 e Patriot PAC-3 para derrubar um míssil em pleno voo, de acordo com o ministério.

"Embora o descrevam como um satélite, um lançamento utilizando tecnologia de míssil balístico seria uma violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU e um problema sério que ameaça a segurança da população,"afirmou Kishida.

Pyongyang intensificou os lançamentos de mísseis nos últimos meses e alguns testes provocaram o acionamento dos sistemas de emergência em regiões do Japão.

Seul e Tóquio trabalharam para ajustar seu relacionamento, historicamente marcado por tensão, incluindo mais cooperação diante das ameaças militares norte-coreanas.

Monitoramento tecnológico

A agência oficial norte-coreana KCNA publicou nesta segunda-feira uma declaração do vice-ministro das Relações Exteriores que parece adotar uma postura conciliatória com o Japão, uma posição rara de Pyongyang.

Se o Japão evita "estar preso ao passado e examina uma maneira de melhorar as relações, não há motivo para que a DPRK (nome oficial da Coreia do Norte) e o Japão não se reúnam", disse o vice-ministro Pak Sang Gil.

Segundo analistas internacionais, o lançamento do satélite demonstra a intenção de Pyongyang no desenvolvimento de um programa de monitoramento tecnológico, com drones, que melhore a precisão dos seus mísseis em caso de guerra.

