Novos ataques aéreos russos atingem Kiev após chuva de drones e mísseis

Um novo ataque aéreo atingiu Kiev nesta segunda-feira (29), deixando pelo menos um ferido. Depois dos bombardeios noturnos deste domingo (28), as sirenes de alerta de ataque aéreo soaram na capital ucraniana nesta manhã, seguidas de uma série de explosões ocorridas por volta das 11h10 no horário local.

De acordo com o prefeito de Kiev, Vitali Klitschko, o ferido foi hospitalizado. Os restos dos mísseis caíram em pelo menos três bairros situados no norte e no leste da capital, provocando um incêndio.

"O ataque contra Kiev continua", declarou alguns minutos mais tarde o prefeito no Telegram, após o início da ofensiva. Ele pediu aos moradores da cidade que permaneçam nos abrigos antiaéreos.

O bombardeio no oeste da Ucrânia faz parte de um ataque aéreo massivo contra o país, lançado na noite de domingo para segunda em Kiev.

Nesta segunda, as forças armadas ucranianas derrubaram 11 mísseis russos Iskander lançados pela Rússia, segundo o comandante-chefe do Exército ucraniano, Valéry Zaloujny. De acordo com ele, a defesa antiaérea destruiu todos os alvos.

Rússia intensifica ataques

A Rússia intensificou seus ataques aéreos contra a capital ucraniana desde o início do mês. A maioria dos disparos ocorre durante a noite, o que leva as autoridades ucranianas a crer que os russos visam "destruir a população civil".

Mais cedo, a administração nacional de Khmelnytsky, no oeste da Ucrânia, indicou que um depósito e um aeródromo foram atingidos pela ofensiva noturna de domingo.

Um incêndio também atingiu um depósito de combustível e equipamentos militares de uma pista de aterrissagem.

"Nesta noite, os invasores lançaram ataques em infraestruturas essenciais na Ucrânia, lançando até 40 mísseis de cruzeiros", e cerca de 35 drones, declarou o comandante do exército ucraniano, Valeri Zaluzhni. De todos os projéteis, 37 mísseis e 2 drones foram derrubados, detalhou o comandante militar.

Moscou confirmou que visou o aeródromo e afirma "que todos os seus alvos foram destruídos", segundo o ministério russo da Defesa.

"Postos de comando, de radar, material aeronáutico, e instalações que servem para guardar estoques de armas e munições foram atingidos", diz o comunicado, divulgado no início da tarde.

Fragmentos de foguete lançado pela Rússia nas ruas de Kiev AP - Evgeniy Maloletka

Ucrânia pede mísseis à Alemanha

A Ucrânia enviou ao governo alemão um pedido oficial para o fornecimento de mísseis de cruzeiro ar-terra do tipo Taurus, com um alcance de pelo menos 500 km, disse o Ministério da Defesa à agência de notícias AFP neste sábado (27).

O governo alemão aumentou seus suprimentos de armas para a Ucrânia nos últimos meses, mas até agora não tomou uma decisão sobre o envio de mísseis de cruzeiro ou ajuda à aviação ucraniana.

O assunto foi debatido durante a cúpula do G7 no Japão, há duas semanas.

O Taurus é um míssil de cruzeiro ar-terra, transportado por caças e desenvolvido pela empresa alemã-sueca de mesmo nome. Ele pode atingir alvos distantes da atual linha de frente no leste da Ucrânia.

O Reino Unido, um dos países que mais apoiam Kiev, anunciou recentemente sua intenção de entregar mísseis de cruzeiro Storm Shadow à Ucrânia, tornando-se o primeiro país a fornecer esse tipo de armamento de longo alcance.

Kiev prepara há meses uma contraofensiva para repelir as tropas russas dos territórios que ocupam na Ucrânia.

(Com informações da AFP)

