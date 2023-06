Sul-coreanos ficam até dois anos "mais jovens" com nova lei sobre idade

A população da Coreia do Sul acordou mais jovem na manhã desta quinta-feira (1°). O rejuvenescimento não se deu por milagre ou qualquer receita mágica, mas por uma decisão administrativa. O governo sul-coreano decidiu acabar com o sistema que permitia três formas diferentes de contar a idade no país. A lei, que entrou em vigor hoje, adapta a Coreia do Sul às normas internacionais, reduzindo em até dois anos a idade de alguns sul-coreanos.

Nicolas Rocca, correspondente da RFI em Seul

Perguntar a idade a alguém na Coreia do Sul nunca é algo simples. Idade internacional? Idade coreana? Ou a idade segundo o calendário? O país convive com três sistemas de contabilidade para os anos de vida, algo que muda a partir de hoje nos documentos oficiais.

A idade internacional é a forma conhecida no resto do mundo, em que envelhecemos um ano a cada aniversário. Essa maneira de contar os anos já era usada para algumas questões administrativas, mas não é a forma mais comum de relatar a passagem do tempo no cotidiano.

No dia a dia, a idade coreana é a que vigora. Esse sistema leva em conta o tempo da criança dentro da barriga da mãe –em uma conta arredondada. Assim, pelo modo coreano, uma criança ao nascer já tem um ano. E ela completa seu segundo ano não no dia do aniversário, mas no próximo dia 1° de janeiro. Ou seja, após o Réveillon todos os sul-coreanos envelhecem um ano nessa contagem.

E há ainda um terceiro modo de contar o tempo que mistura os dois sistemas e era usado para determinar a idade legal para beber no país. Nele, um bebê nasce com 0 anos, mas completa 1 ano no dia 1° de janeiro seguinte.

Isso significa que o presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, que nasceu em dezembro de 1960 tem 62 anos no sistema internacional, 63 anos no método que conta a idade para beber e 64 anos na "idade coreana".

Toda essa confusão acabou, ao menos oficialmente, a partir deste mês. O sistema internacional virou a norma para a administração pública, conforme uma lei aprovada em dezembro do ano passado.

No entanto, é difícil imaginar que a "idade coreana" desapareça tão facilmente da vida cotidiana. Na Coreia do Sul, há uma rígida hierarquia social que se baseia no ano de nascimento das pessoas.

