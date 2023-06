Bombardeio ucraniano na Rússia deixa mortos e feridos em Belgorod

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em um bombardeio ucraniano na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, de acordo com o governador local, nesta sexta-feira (2).

via REUTERS - FREEDOM OF RUSSIA LEGION

Publicidade Leia mais

Mais cedo, a Rússia havia informado ter impedido um novo ataque ucraniano em seu território. As cidades de Lomakovka e Novaya Pogoshch, na região de Briansk, no oeste do país, também foram bombardeadas. De acordo com o governador da região, Alexandre Bogomaz, em mensagens publicadas no Telegram, o ataque não deixou vítimas.

Já em Belgorod, também no oeste do país, duas pessoas morreram. "Os estilhaços atingiram os carros que passavam. Em um deles, duas mulheres morreram vítimas de seus ferimentos", disse o governador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov. "Em um segundo carro, houve dois feridos. Um homem por estilhaços no peito e um segundo que foi ferido por estilhaços nos membros inferiores", informou, acrescentando que as vítimas foram hospitalizadas em estado grave.

Gladkov também afirmou que os tiros atingiram uma estrada no vilarejo de Maslova Pristan, localizado a poucos quilômetros da cidade de Chebekino, na fronteira com a Ucrânia.

Ataques na Rússia se multiplicam

De acordo com o Kremlin, os ataques contra o território russo aumentaram nos últimos dias. Na quinta-feira (1º), a Rússia denunciou uma tentativa de tropas ucranianas de atravessar a fronteira, na região de Belgorod.

A Ucrânia nega que o seu Exército esteja envolvido nas incursões no país vizinho e afirma que elas são realizadas por combatentes russos contrários ao regime do presidente Vladimir Putin.

Em Smolensk, no oeste da Rússia e perto da fronteira com a Bielorrússia, dois drones de longo alcance atingiram uma infraestrutura de combustível e de energia durante a noite de quinta para sexta-feira, mas sem provocar incêndio ou deixar feridos, declarou o governador da região.

Nesta sexta-feira, as autoridades ucranianas revogaram os alertas de ataques aéreos na maior parte do país. Kiev declarou que os sistemas de defesa antiaéreas abateram mais de 30 mísseis e drones enviados pela Rússia somente nesta manhã.

(Com informações da AFP)

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro