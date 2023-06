Austrália anuncia investimento bilionário para salvar barreira de corais

A Unesco saudou nesta terça-feira (6) os "compromissos formais" assumidos pela Austrália de investir € 2,7 bilhões para proteger a Grande Barreira de Corais. Canberra quer evitar que a área entre para a lista de locais considerados "em perigo" do Patrimônio Mundial.

“Estou muito feliz que o diálogo contínuo entre nossos especialistas e as autoridades australianas agora se reflita em compromissos formais”, disse Audrey Azoulay, Diretora Geral da UNESCO, em um comunicado à imprensa.

Em 2021, a Unesco ameaçou incluir a Grande Barreira de Corais, Patrimônio da Humanidade desde 1981, na lista de locais "em perigo", incomodando fortemente o governo australiano anterior, que havia trabalhado para combater diplomaticamente a medida.

Numa carta à instituição da ONU datada de 25 de maio, o Ministério do Ambiente australiano anunciou um “investimento” de 4,4 bilhões de dólares australianos (2,7 bilhões de euros) “para assegurar o futuro da Grande Barreira”.

Entre as medidas prometidas, estão a criação de "zonas livres de pesca" em um terço do local até o ano 2025, uma redução "considerável" na descarga de poluentes de agricultores e indústrias e a redução das emissões de CO2 do país, segundo a Unesco.

Emissões de CO2

A Austrália é um dos maiores exportadores mundiais de carvão e gás natural do mundo e um dos piores países em termos de emissões de dióxido de carbono per capita (15,3 toneladas por ano), muito à frente da China (7,6) e até dos Estados Unidos (14.7), segundo dados do Banco Mundial.

Além de seu valor inestimável do ponto de vista natural ou científico, estima-se que o complexo de corais, que se estende por mais de 2.300 quilômetros, gere US$ 4,8 bilhões em receita para o setor de turismo australiano.

Em dezembro de 2021, a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) afirmou que as mudanças climáticas representavam a maior ameaça às maravilhas da natureza e a Grande Barreira de Corais entrou para a lista de locais classificados como "críticos".

A Grande Barreira de Corais já experimentou três episódios de branqueamento em cinco anos, enquanto metade dos corais desapareceu desde 1995 devido ao aumento da temperatura da água.

(Com informações da AFP)

