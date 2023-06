Situação no sul da Ucrânia é desesperadora, diz porta-voz brasileiro de agência da ONU

Saviano Abreu é porta-voz da OCHA, agência da ONU para os Direitos Humanos, e concedeu uma entrevista exclusiva à RFI depois de visitar a Ucrânia, com foco nas regiões afetadas pelo rompimento da barragem, no sul do país. Ele relata as dificuldades em operar nas regiões controladas pela federação russa e traça um panorama desesperador das condições de sobrevivência da população local.

Marco Martins, da RFI

RFI: Como se encontram as pessoas nas zonas afetadas pelo rompimento da barragem?

Saviano Abreu: Para as pessoas que moram na região sul da Ucrânia, principalmente na região de Kherson, mas também nas áreas vizinhas, em Zaporíjia, a situação é realmente desesperadora. É uma população que está sofrendo há mais de um ano, com ataques constantes, em uma das áreas onde a guerra foi mais cruel. São, por exemplo, populações que estiveram sob controle da federação russa até novembro. Uma região onde as hostilidades cresceram e pioraram, então o nível de ajuda humanitária que a gente precisa de levar para essa área é enorme, porque as necessidades são também enormes. E o desastre que acabou de acontecer só piora uma situação que já era realmente péssima.

RFI: O que que é feito pela ONU desde essa catástrofe [na barragem]?

S.A.: Nós já temos um processo, uma operação de resposta humanitária nessa área do país. Estávamos já presentes na área através de nossas organizações parceiras, principalmente organizações locais. No dia 6 [de junho], que foi o dia que a explosão aconteceu e as inundações começaram, naquele mesmo dia, começamos a aumentar o nosso suporte para fazer com que as pessoas que estavam sofrendo com essa nova catástrofe pudessem receber a ajuda necessária. Mais ou menos umas 18.000 pessoas já receberam ajuda com alimentação, pessoas que tiveram que fugir, que tiveram as casas inundadas. Levamos mais de 100.000 garrafas de água, porque a água é um dos maiores problemas agora nessa região. O reservatório de Kharkova era a principal fonte de água para mais de 700.000 pessoas na região sul da Ucrânia. Então, a falta de água agora e nos dias, nos meses provavelmente que seguem, vai ser um problema bastante importante que temos que responder. A agricultura foi afetada e também ajudamos as pessoas que estavam sendo evacuadas com apoio psicológico, com produtos de higiene. Fizemos distribuição de dinheiro, o cash assistance, que a gente chama, no jargão em inglês, para se referir à assistência com dinheiro direto. Para que as pessoas que estavam fugindo pudessem tomar suas próprias decisões e comprar o que elas precisavam naquele momento. A ajuda da ONU abrange muitas áreas do que nós, como seres humanos, precisamos para sobreviver, para ter uma vida digna. Esse é o tipo de assistência que estamos levando às pessoas que estão sofrendo com essa situação.

RFI: As próprias equipes da ONU tiveram algumas dificuldades...

S.A.: A dificuldade que nós temos agora mesmo é poder operar em áreas que estão sob o controle da Federação Russa. Desde que tivemos o recrudescimento dessa guerra aqui na Ucrânia, em fevereiro do ano passado, lembrando que a guerra começou muito antes, em 2014, mas desde que as coisas pioraram, e chegaram na escala que estão agora, o nosso trabalho em áreas que estão sob o controle militar da Federação Russa é muito limitado, porque não temos as garantias que precisamos. Lá temos um trabalho nessa área muito limitado, através de organizações parceiras, mas não conseguimos, por exemplo, desde fevereiro de 2022, levar nenhum comboio de ajuda humanitária. A situação é exatamente a mesma agora nas áreas que estão inundadas na região de Kherson, mas que estão sob o controle da Rússia. Não podemos entrar, não temos nenhuma capacidade de ajudar as pessoas. Estamos em negociações, vamos continuar as negociações, o governo ucraniano pediu o nosso apoio para ajudar os cidadãos que estão nessa área, mas as relações com o governo da Rússia nunca foram fáceis.

RFI: Você fala de negociações. Mas, no fundo, o que é verdadeiramente negociado?

S.A.: A gente usa sempre essa palavra - negociações -, e talvez as pessoas não entendam exatamente do que estamos falando, mas é que são processos muito delicados. Nós temos muitas maneiras de operar. Uma delas, que eu posso falar publicamente, é, por exemplo, que nós temos um sistema que é chamado o sistema de notificação humanitária. A gente tem esse mesmo processo em vários países do mundo em que trabalhamos com países em conflito e a gente tem um processo que fazemos notificação por escrito através de uma plataforma. As partes envolvidas em qualquer conflito, nesse caso, aqui é o governo da Federação Russa e o governo ucraniano, notificamos todos os nossos movimentos para as áreas que estão sofrendo com hostilidades. Então, se eu vou, por exemplo, a Kherson com ajuda humanitária, com 10 caminhões, a gente manda antes de sair uma notificação para os dois governos, avisando que a gente vai passar por tal rota nessa estrada, nesse lugar, e vamos estar nessas localidades fazendo a ajuda humanitária, porque eles têm obrigação, de acordo com o direito internacional humanitário, de garantir a nossa segurança e garantir que o trabalho humanitário possa acontecer. Desde 24 de fevereiro do ano passado mandamos dezenas dessas notificações avisando que iriamos passar, cruzando a linha de batalha para ir nas áreas sob o controle da Rússia, com caminhões de ajuda humanitária. Mas para todas essas notificações nós recebemos uma resposta negativa da parte da Rússia, avisando que eles não poderiam garantir a nossa segurança.

RFI: Como estão as relações com a Ucrânia? Há também dificuldades?

S.A.: O nosso trabalho com a Ucrânia, na verdade, apesar do que vimos nos últimos momentos na mídia, é próximo ao governo ucraniano, principalmente com os governos regionais e das cidades que trabalhamos. Temos um trabalho de colaboração muito próximo e tem sido muito frutífero e tem garantido que o nosso trabalho possa acontecer aqui. Até agora, tem sido difícil trabalhar numa zona em guerra. O nosso trabalho nunca será suficiente, sabemos disso. É um trabalho difícil, existem muitas cidades militares, elas são gigantes e às vezes, claro, o governo está preocupado com a necessidade da população e algumas críticas podem acontecer. Mas o que podemos garantir é que o nosso trabalho com os ucranianos tem sido muito frutífero e próximo. Estamos sempre em contato, conversamos todos os dias em diferentes níveis aqui em Kiev, com o governo central, mas também com os governos regionais e os resultados são excelentes, porque a coordenação é boa. No ano passado, por exemplo, conseguimos chegar a 16 milhões de pessoas na Ucrânia que precisavam de ajuda humanitária. É quase a metade da população que continuou no país, porque muitos fugiram, com a ajuda da Itália. Isso só foi possível porque o governo ucraniano facilitou o nosso trabalho aqui, facilitou o nosso acesso a todas as áreas que eles têm controle e isso deu resultados evidentes. Nesse ano, por exemplo, já chegamos a mais de 5 milhões de pessoas que precisavam de ajuda humanitária, com o suporte e coordenação prévios do governo ucraniano.

RFI: Esta semana também houve o enviado do papa para tentar uma mediação. Qual é a sua opinião sobre este tipo de iniciativas?

S.A.: Infelizmente a gente não vê um fim imediato para a situação que está acontecendo agora e todas as mediações são bem-vindas. Mas, infelizmente, os dois lados ainda têm diferenças enormes que devem ser resolvidas e não se vê uma vontade política agora, pelo visto, que mostre que as coisas serão solucionadas em um prazo curto. Então, a situação não é de muita esperança para a população civil aqui nessa guerra, que provavelmente ainda vai continuar por um tempo. Mas nosso trabalho como parte humanitária da ONU, que é a parte pela qual eu posso responder, é fazer com que pelo menos essas pessoas tenham o suporte necessário, pelo tempo que for necessário.

RFI: Como está o mental das pessoas, inclusive dos agentes da ONU?

S.A.: Claro, o impacto mental da guerra é visível, em nós também. Nós estamos aqui igual a qualquer outra pessoa na Ucrânia, vivendo e sofrendo os bombardeios, e também acordando durante as noites com as explosões. Tendo que passar a noite sem dormir em refúgios subterrâneos. Claro que isso tem um impacto emocional muito grande e a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, falou que pelo menos uns 10 milhões de pessoas aqui na Ucrânia devem sofrer as consequências de saúde mental por causa da guerra em um prazo longo, principalmente as crianças. As crianças que tiveram que fugir, não podem ir à escola, alguns podem estudar online, mas o acesso à internet e eletricidade em muitas partes, na frente de batalha, também é complicado. A saúde mental delas está claramente afetada, nós fazemos um suporte psicológico também as pessoas. Para tentar minimizar o impacto a longo prazo, o prazo da guerra. Mas é impossível que uma pessoa que está morando num país que está em guerra não tenha algum tipo de impacto mental, ao ver a crueldade dos resultados dos bombardeios, dos mísseis que chegam todos os dias ao país.

RFI: Você falou das crianças. O que pode ser feito em relação a elas?

S.A.: A situação de movimentos de pessoas que estão fugindo aqui é muito menor do que ano passado. A guerra continua, tão grave como antes. Os bombardeios, inclusive, aumentaram neste ano, mas aqueles movimentos massivos de pessoas que a gente viu saindo para outras regiões do país, já não é o mesmo nível, porque as pessoas que queriam fugir já fugiram. Ainda tem gente fugindo, mas não é no mesmo nível. O governo ucraniano se diz preocupado com as crianças que foram levadas, provavelmente em alguns casos, de maneira arbitrária e sem autorização para a Rússia. A ONU está acompanhando isso de perto. É um processo delicado, que não podemos falar publicamente, mas é um processo difícil. Mas, em total, 5 milhões de crianças aqui na Ucrânia foram afetadas pela guerra. Muitas delas tiveram as escolas fechadas por muito tempo.

RFI: Como é, no dia a dia, pensar que tudo pode acontecer?

S.A.: Nós temos que aprender a viver com essa situação. O que me motiva é saber de que o nosso trabalho tem uma importância gigante para as pessoas que estão sofrendo com a guerra. A gente está preocupado, é tenso ficar aqui na Ucrânia, mas é um trabalho muito importante e necessário, porque nós temos agora mesmo quase a metade da população do país, 18 milhões de pessoas que, sem ajuda humanitária, não teriam condições de viver aqui.

