Apoio à Ucrânia e Cúpula de Paris: o menu de Macron para a visita do príncipe da Arábia Saudita à França

O poderoso príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed ben Salman, inicia uma longa visita à França nesta quarta-feira (14), durante a qual manterá discussões com o presidente francês, Emmanuel Macron, que está tentando convencer os países emergentes a condenar a invasão da Ucrânia pela Rússia e a apoiar seu "novo pacto financeiro global".

O presidente francês receberá o líder do reino rico em petróleo para um almoço de trabalho no Palácio do Eliseu na sexta-feira (16), de acordo com seu gabinete.

O príncipe, apelidado de "MBS", sigla de seu nome, e proprietário de uma suntuosa residência chamada Château Louis XIV, perto de Paris, participará da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, organizada por Emmanuel Macron em 22 e 23 de junho na capital francesa, de acordo com o Palácio Real Saudita em uma declaração oficial anunciando essa "visita de Estado".

Em julho passado, durante a visita anterior de Mohammed ben Salman a Paris, o presidente francês e o príncipe se comprometeram a cooperar para "mitigar os efeitos" do conflito na Ucrânia. Os ativistas de direitos humanos e a esquerda francesa acusaram Macron de sacrificar seus princípios em favor do "pragmatismo" diante do aumento dos preços da energia ligados à guerra.

Aquela havia sido, na ocasião, a primeira visita à França de "MBS" desde o assassinato do jornalista saudita Jamal Khashoggi na Turquia em 2018. O repórter foi morto em um crime atribuído ao príncipe herdeiro pela inteligência dos EUA, o que ainda lhe rendeu uma reputação controversa no Ocidente.

Cúpula de Paris

Além das relações bilaterais, a presidência francesa confirmou que os dois homens discutirão "em particular a guerra na Ucrânia e suas consequências para o resto do mundo".

Emmanuel Macron diz que quer convencer os países não alinhados a pressionar Moscou para acabar com a invasão do território ucraniano. Em maio, ele colocou um avião francês à disposição do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para levá-lo à cúpula do G7 no Japão, que também contou com a presença dos líderes da Índia e do Brasil, por meio de uma cúpula da Liga Árabe na Arábia Saudita. A visita permitiu que ele "tivesse um apoio muito claro da Arábia Saudita e de várias potências" do Golfo, "o que é um ponto decisivo", disse o presidente francês posteriormente.

Macron e Mohammed ben Salman também discutirão os preparativos para a cúpula de Paris da próxima semana, "com o objetivo de reunir um financiamento privado e público para combater a pobreza, impulsionar a necessária transição climática e proteger a biodiversidade", segundo o Eliseu.

(Com AFP)

